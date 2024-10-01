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Тревожный сигнал с орбиты: ситуация с утечкой воздуха на МКС накаляется

1:13
Наука

Международная космическая станция (МКС) в исправном состоянии постоянно теряет воздух, однако в апреле 2024 года суточная утечка достигла 1,6 кг — почти в 6 раз больше нормы.

Тревожный сигнал с орбиты: ситуация с утечкой воздуха на МКС накаляется
Фото: European Space Agency by Paolo Nespoli, CC BY 3.0

NASA оценивает ситуацию как критическую, но в публичных заявлениях старается минимизировать серьезность проблемы.

Ситуация с утечкой известна с 2019 года и регулярно усиливается. В 2020 году утечку удалось временно стабилизировать, но к 2024 году она достигла рекордных значений. Основное место утечки — переходная камера российского модуля "Звезда", но найти конкретную точку выхода воздуха не удалось. Ситуация осложнена тем, что теоретическое решение — полная герметизация — приведет к утрате стыковочного узла для обеспечения российского сегмента МКС.

Разногласия между NASA и "Роскосмосом" касаются уровня риска: для NASA утечка является критической, а российская сторона считает, что при необходимости люк можно быстро закрыть.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс.

Во́здух — смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода (в совокупности 98—99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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