Швейцарские учёные из Женевского университета выяснили, как собаки воспринимают и реагируют на человеческий голос. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PLOS Biology (PLOS Bio).
Команда исследователей проанализировала речь 27 человек, говорящих на пяти разных языках, как при общении с другими людьми, так и с собаками. Дополнительно изучались вокализации 30 собак. Для изучения реакции мозга на речь использовалась электроэнцефалография (ЭЭГ), как для людей, так и для собак.
Результаты исследования показали, что человеческая речь вдвое быстрее, чем звуки, которые издают собаки для общения. В среднем люди произносят около четырёх слогов в секунду, тогда как собаки лают, рычат или скулят с частотой около двух вокализаций в секунду.
Данные ЭЭГ показали различия в реакциях мозга: у собак нейронные реакции на речь концентрируются на дельта-ритмах, а у людей — на более быстрых тета-ритмах. Авторы исследования предполагают, что различие в обработке голосовых сигналов связано с тем, что у людей и собак разные системы восприятия речи. Они также отметили, что замедление речи при общении с животными, возможно, помогает установить более качественный контакт с ними.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.
Командование ВСУ наконец отдало приказ об отходе подразделений из Угледара. Зеленский разрешил Сырскому отводить силы. Однако выходить там некому и некуда.