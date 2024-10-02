Учёные выяснили, какой тембр речи эффективнее для общения с собаками

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Швейцарские учёные из Женевского университета выяснили, как собаки воспринимают и реагируют на человеческий голос. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PLOS Biology (PLOS Bio).

Команда исследователей проанализировала речь 27 человек, говорящих на пяти разных языках, как при общении с другими людьми, так и с собаками. Дополнительно изучались вокализации 30 собак. Для изучения реакции мозга на речь использовалась электроэнцефалография (ЭЭГ), как для людей, так и для собак.

Результаты исследования показали, что человеческая речь вдвое быстрее, чем звуки, которые издают собаки для общения. В среднем люди произносят около четырёх слогов в секунду, тогда как собаки лают, рычат или скулят с частотой около двух вокализаций в секунду.

Данные ЭЭГ показали различия в реакциях мозга: у собак нейронные реакции на речь концентрируются на дельта-ритмах, а у людей — на более быстрых тета-ритмах. Авторы исследования предполагают, что различие в обработке голосовых сигналов связано с тем, что у людей и собак разные системы восприятия речи. Они также отметили, что замедление речи при общении с животными, возможно, помогает установить более качественный контакт с ними.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Речь — исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил.

