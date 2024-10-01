Учёные доказали, что вода не помогает уменьшить тяжесть симптомов похмелья

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные доказали, что обезвоживание и похмельный синдром не связаны напрямую. Специалисты из Утрехтского университета в Нидерландах провели исследование, опубликованное на платформе Science Direct, и пришли к выводу, что питьё воды не облегчает симптомы похмелья.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Алкоголь действительно оказывает мочегонное действие и может вызывать обезвоживание, но, как выяснили учёные, это не влияет на тяжесть похмелья. То есть употребление воды вместе с алкоголем или после него оказывает лишь минимальный эффект. Тяжесть симптомов остаётся почти неизменной, независимо от количества воды.

Кроме того, исследование показало, что чувство обезвоживания проходит быстрее, чем другие симптомы похмелья, и это не зависит от того, сколько воды было выпито.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

