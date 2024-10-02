Шокирующая находка во льдах России: древний носорог сохранился идеально

В августе 2020 года исследователи обнаружили уникальную находку — тушу молодого шерстистого носорога на территории Республики Саха в России. Эта находка привела к открытию ранее неизвестной характеристики древнего животного — жирового горба на его спине.
Мумифицированная туша была найдена во льдах Сибири, где она пролежала десятки тысяч лет, прежде чем была обнаружена учеными. Удивительно, что правый бок носорога сохранился так хорошо: участки кожи и меха остались нетронутыми на протяжении тысячелетий.
Однако левая сторона была серьезно повреждена, что свидетельствует о том, что детеныш был атакован хищниками незадолго до или вскоре после своей смерти.
Согласно исследованию, опубликованному 1 июля в журнале "Доклады наук о Земле", внутренние органы животного отсутствовали, что также указывает на участие хищников. Останки носорога также содержали крошечных ракообразных, что позволило исследователям предположить, что он погиб в неглубоком водоеме.
Радиоуглеродный анализ показал, что носорог погиб более 32 000 лет назад. Шерстистые носороги бродили по арктической тундре во время последнего ледникового периода, и, хотя о них известно немного, это открытие помогает учёным восполнить некоторые пробелы.
Туша, названная "Абийский носорог" в честь местного района, была найдена на берегах реки Тирехтях и отправлена в Академию наук Республики Саха, где она находится в морозильной камере для дальнейшего изучения. Ученые временно разморозили ее для того, чтобы взять образцы тканей, кожи и меха, а также изучить рог и зубы животного.
Исследование показало, что носорогу было около 4-4,5 лет, а его рог, длиной 24 см, был покрыт тёмными пятнами, свидетельствующими о возрасте. Мех носорога был светло-коричневого цвета с вариациями по телу, а на спине у него был жировой горб высотой 13 см, что необычно для шерстистых носорогов.
Генетические тесты, проводимые на этой находке, помогут глубже понять эволюцию и адаптации шерстистых носорогов к суровым климатическим условиям.
Носоро́говые или носоро́ги (лат. Rhinocerotidae) — семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.