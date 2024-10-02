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Шокирующая находка во льдах России: древний носорог сохранился идеально

2:26
Наука

В августе 2020 года исследователи обнаружили уникальную находку — тушу молодого шерстистого носорога на территории Республики Саха в России. Эта находка привела к открытию ранее неизвестной характеристики древнего животного — жирового горба на его спине.

Шокирующая находка во льдах России: древний носорог сохранился идеально
Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада, CC BY-SA 2.0

Мумифицированная туша была найдена во льдах Сибири, где она пролежала десятки тысяч лет, прежде чем была обнаружена учеными. Удивительно, что правый бок носорога сохранился так хорошо: участки кожи и меха остались нетронутыми на протяжении тысячелетий.

Однако левая сторона была серьезно повреждена, что свидетельствует о том, что детеныш был атакован хищниками незадолго до или вскоре после своей смерти.

Согласно исследованию, опубликованному 1 июля в журнале "Доклады наук о Земле", внутренние органы животного отсутствовали, что также указывает на участие хищников. Останки носорога также содержали крошечных ракообразных, что позволило исследователям предположить, что он погиб в неглубоком водоеме.

Радиоуглеродный анализ показал, что носорог погиб более 32 000 лет назад. Шерстистые носороги бродили по арктической тундре во время последнего ледникового периода, и, хотя о них известно немного, это открытие помогает учёным восполнить некоторые пробелы.

Туша, названная "Абийский носорог" в честь местного района, была найдена на берегах реки Тирехтях и отправлена в Академию наук Республики Саха, где она находится в морозильной камере для дальнейшего изучения. Ученые временно разморозили ее для того, чтобы взять образцы тканей, кожи и меха, а также изучить рог и зубы животного.

Исследование показало, что носорогу было около 4-4,5 лет, а его рог, длиной 24 см, был покрыт тёмными пятнами, свидетельствующими о возрасте. Мех носорога был светло-коричневого цвета с вариациями по телу, а на спине у него был жировой горб высотой 13 см, что необычно для шерстистых носорогов.

Генетические тесты, проводимые на этой находке, помогут глубже понять эволюцию и адаптации шерстистых носорогов к суровым климатическим условиям.

Уточнения

Носоро́говые или носоро́ги (лат. Rhinocerotidae) — семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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