Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Виктория Боня поделилась, чему её научили горы
Блогер Хасбик испугался уголовного наказания: адвокат нужен
Идеи кофе без лактозы: чем можно заменить молоко
Актриса Софья Синицына заявила о любви к мужчинам зрелого возраста после слухов о романе с Фёдором Бондарчуком
Как справиться с мхом на грядках: механические и химические методы
Почему важно не открывать бачок антифриза при повышенной температуре
Соблюдайте эти правила, и здоровье вашей кошки будет отменным
Блогера Артёма Чекалина могут посадить на 5 лет за вывод денег за марафоны через Дубай
Шокирующая находка во льдах России: древний носорог сохранился идеально

Загадка Белого моря: редкая черепаха из Атлантики найдена на Соловках

1:56
Наука

Недавно коллекция Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова пополнилась редким экспонатом — останками кожистой черепахи, которой было около 10 лет. О том, как это тропическое животное могло оказаться на берегу Белого моря, рассказали специалисты МГУ.

Загадка Белого моря: редкая черепаха из Атлантики найдена на Соловках
Фото: commons.wikimedia.org by LumenTravel Foto7, CC BY-SA 4.0

Эту черепаху (Dermochelys coriacea) в июне обнаружила на побережье сотрудница Соловецкого филиала Беломорской биологической станции МГУ Надежда Черенкова. Этот вид обычно обитает в Атлантическом океане, от берегов Новой Шотландии до Аргентины, и абсолютно не характерен для северных широт.

По словам биологов, черепаху могло занести к берегам Соловков сложным маршрутом, начавшимся с Гольфстрима. Теплое течение могло привести ее вдоль северных берегов Европы, мимо Норвегии, и доставить в воды Северного Ледовитого океана, а затем — к Белому морю.

Предполагается, что черепаха погибла еще в океане, и ее останки несколько месяцев пролежали на берегу, прежде чем были обнаружены. Черепаха была впечатляющих размеров: длина верхнего панциря составляла 140 см, возраст — около 10 лет, а вес при жизни мог достигать 200-300 кг, хотя это еще не самый крупный представитель своего вида.

Решение о передаче останков черепахи в коллекцию Зоологического музея МГУ было принято Северным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин назвал поступление в музей столь редкого экземпляра уникальным событием. Ученые планируют взять у животного пробы тканей для генетического и изотопного анализов, что поможет уточнить возраст черепахи и область ее обитания.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Блогерша Виктория Боня поделилась, чему её научили горы
Блогер Хасбик испугался уголовного наказания: адвокат нужен
Идеи кофе без лактозы: чем можно заменить молоко
Актриса Софья Синицына заявила о любви к мужчинам зрелого возраста после слухов о романе с Фёдором Бондарчуком
Как справиться с мхом на грядках: механические и химические методы
Почему важно не открывать бачок антифриза при повышенной температуре
Соблюдайте эти правила, и здоровье вашей кошки будет отменным
Блогера Артёма Чекалина могут посадить на 5 лет за вывод денег за марафоны через Дубай
Шокирующая находка во льдах России: древний носорог сохранился идеально
Комик Максим Галкин* покидает Израиль на фоне боевых действий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.