Загадка Белого моря: редкая черепаха из Атлантики найдена на Соловках

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Недавно коллекция Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова пополнилась редким экспонатом — останками кожистой черепахи, которой было около 10 лет. О том, как это тропическое животное могло оказаться на берегу Белого моря, рассказали специалисты МГУ.

Эту черепаху (Dermochelys coriacea) в июне обнаружила на побережье сотрудница Соловецкого филиала Беломорской биологической станции МГУ Надежда Черенкова. Этот вид обычно обитает в Атлантическом океане, от берегов Новой Шотландии до Аргентины, и абсолютно не характерен для северных широт.

По словам биологов, черепаху могло занести к берегам Соловков сложным маршрутом, начавшимся с Гольфстрима. Теплое течение могло привести ее вдоль северных берегов Европы, мимо Норвегии, и доставить в воды Северного Ледовитого океана, а затем — к Белому морю.

Предполагается, что черепаха погибла еще в океане, и ее останки несколько месяцев пролежали на берегу, прежде чем были обнаружены. Черепаха была впечатляющих размеров: длина верхнего панциря составляла 140 см, возраст — около 10 лет, а вес при жизни мог достигать 200-300 кг, хотя это еще не самый крупный представитель своего вида.

Решение о передаче останков черепахи в коллекцию Зоологического музея МГУ было принято Северным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин назвал поступление в музей столь редкого экземпляра уникальным событием. Ученые планируют взять у животного пробы тканей для генетического и изотопного анализов, что поможет уточнить возраст черепахи и область ее обитания.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

