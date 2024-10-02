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Радиоактивная угроза: что оставляют после себя ядерные взрывы спустя десятилетия

1:42
Наука

На фоне разговоров о возможном возобновлении ядерных испытаний и даже применения ядерного оружия особенно актуальными становятся результаты исследований российских учёных. Недавняя находка доказывает, что даже спустя 30 лет после завершения ядерных испытаний, следы радиоактивных веществ сохраняются на значительном расстоянии от места взрывов.

Радиоактивная угроза: что оставляют после себя ядерные взрывы спустя десятилетия
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci, PDM

Как сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири", исследователи из Института геологии и минералогии СО РАН провели изучение химического состава пыли, собранной в зданиях на юге Западной Сибири. Особое внимание учёные уделили наличию цезия-137 — радиоактивного элемента, который образуется при ядерных взрывах.

Результаты показали, что цезий-137 оседал в этом регионе не только во время ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, но и на протяжении 20-30 лет после их завершения. Полигон, где проводились ядерные испытания с 1950-х годов, был закрыт в 1991 году. Однако, как выяснили учёные, радиоактивные частицы продолжали попадать в окружающую среду ещё десятилетиями.

Исследователи объясняют этот феномен тем, что загрязнённые почвенные слои поднимались в воздух, а ветер уносил радиоактивные частицы на значительные расстояния — вплоть до северных районов Казахстана и южных областей Сибири.

Эти данные показывают, что последствия ядерных испытаний могут сохраняться на протяжении многих лет и распространяться далеко за пределы полигонов.

Уточнения

Взрыв — быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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