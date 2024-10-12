JAMA Network: Атропин замедляет развитие миопии у детей

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Новое исследование из Гонконга дало надежду на возможность отсрочки или предотвращения развития миопии у детей. Учёные протестировали глазные капли с низкой концентрацией атропина для замедления прогрессирования миопии.

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В рандомизированном исследовании, опубликованном в JAMA Network, участвовали 474 ребёнка в возрасте от 4 до 9 лет. Их разделили на три группы: одна группа получала 0,05% раствор атропина, вторая — 0,01%, а третья — плацебо.

Через два года результаты показали, что у детей, получавших 0,05% атропина, частота развития миопии составила 28,4%, в то время как в группе с плацебо этот показатель достиг 53%. Это позволяет предположить, что глазные капли с атропином могут помочь отсрочить развитие близорукости.

Однако учёные подчеркивают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

"Близорукость является постоянной и растущей проблемой во всем мире. Это имеет особое значение из-за изменений в образе жизни детей, таких как сокращение времени, проведенного на свежем воздухе, и увеличение времени, проводимого перед экраном, во время пандемии COVID-19 и после нее" - сказал доктор Джейсон К. Ям, из отделения офтальмологии и визуальных услуг Китайского университета Гонконга.

По данным Национального глазного института, в США 41,6% людей уже страдают миопией, по сравнению с 25% в 1971 году. Это подтверждает глобальный рост близорукости, особенно среди молодёжи.

Уточнения

Близору́кость (также — миопи́я, от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Этот дефект заключается в том, что из-за аномалии преломления (рефракции) изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней.

