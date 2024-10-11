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Как пандемия увеличила распространённость близорукости среди детей

1:40
Наука

Недавнее исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology, показало, что с 1990 года число детей с миопией увеличилось с 24% до 36%, а к 2050 году прогнозируется 39,80%.

Как пандемия увеличила распространённость близорукости среди детей
Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации is licensed under public domain

Были проанализированы данные более чем 5,4 миллиона детей из 50 стран, и результаты указывают на тревожную тенденцию, особенно в Юго-Восточной Азии.

Одной из причин быстрого роста числа случаев близорукости считается сокращение времени, которое дети проводят на свежем воздухе, и увеличение времени, проводимого за экраном, что особенно усугубилось во время пандемии, когда обучение перешло в онлайн-формат.

Япония и Южная Корея лидируют по числу случаев близорукости, где дети начинают получать образование уже в 2-3 года.

В то время как развитые страны сталкиваются с 23,81% случаев близорукости, в развивающихся регионах этот показатель доходит до 31,89%.

Наиболее низкий уровень зафиксирован в странах Африки, что связано с более поздним началом школьного обучения и меньшим количеством экранного времени.

Исследование также выявило, что девочки чаще страдают от миопии, чем мальчики, а городские дети имеют больше шансов заболеть, чем дети в сельской местности.

Эксперты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и уменьшить время перед экранами.

Уточнения

Близору́кость (также — миопи́я, от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Этот дефект заключается в том, что из-за аномалии преломления (рефракции) изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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