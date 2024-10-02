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Загадка древних океанов: что скрывается на глубине 400 км под поверхностью Земли

1:16
Наука

Американские ученые из Мэрилендского университета обнаружили древнее морское дно на глубине более 400 км под поверхностью Земли. Статья об этом открытии опубликована в журнале Science Advances. Исследователи выявили уплотнение в мантии на глубине 410-660 км, образовавшееся в результате субдукции — процесса погружения одной тектонической плиты под другую.

Загадка древних океанов: что скрывается на глубине 400 км под поверхностью Земли
Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Это открытие стало неожиданным, поскольку раньше считалось, что погружающиеся плиты быстро перерабатываются и растворяются без следа.

Однако теперь ясно, что некоторые океанические плиты не полностью погружаются и могут частично сохраняться на протяжении миллионов лет, "застревая" в мантии Земли. Это может означать, что на глубинах существуют остатки древних океанов, которые пережили долгие геологические процессы.

Ученые планируют провести дальнейшие исследования, чтобы картировать другие участки субдукционных плит.

Это позволит создать более полное представление о зонах древней субдукции и узнать больше о том, как тектонические процессы формировали внутреннюю структуру планеты и современные геологические особенности.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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