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Окаменелости в пылящемся ящике: как был открыт новый динозавр L. aguillonae

2:37
Наука

В конце мелового периода Северная Америка была разделена на два массива суши: Ларамидию на западе и Аппалачи на востоке, отделенные Западным внутренним морским путем. Динозавры Ларамидии населяли узкую полосу земли, простиравшуюся от Мексики до Аляски, и отличались высоким разнообразием и эндемизмом. Недавно ученые сообщили о новом виде тираннозавридов из позднекампанской формации Серро-дель-Пуэбло в мексиканском штате Коауила.

Окаменелости в пылящемся ящике: как был открыт новый динозавр L. aguillonae
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor, CC BY-SA 4.0

Это открытие, описанное в журнале Fossil Studies, связано с давно забытыми окаменелостями, найденными в Музее пустыни в Сальтильо, обнаруженными в 2000 году палеонтологом Мартой Каролиной Агильон.

Динозавр, получивший название Labocania aguillonae, был идентифицирован палеонтологом Ником Лонгричем из Университета Бата. Первоначально кости были приняты за "груду обломков", но детальный анализ показал, что они принадлежат ранее неизвестному виду тираннозавра.

Это открытие особенно важно, поскольку тираннозавры в основном встречаются на севере, а южные виды находили лишь недавно, например, Teratophoneus curriei в Юте и Bistahieversor sealeyi в Нью-Мексико.

В Мексике находки тираннозавров были редкими, и до настоящего времени лишь один вид, Labocania anomala, был описан в 1974 году. Новое открытие L. aguillonae, основанное на достаточно полном скелете, включая бедренную кость, части таза, позвоночника и черепа, стало значимым для региона, как отметил палеобиолог Гектор Ривера-Сильва.

Новый вид L. aguillonae имел более стройное тело, длинные ноги и крупные глаза, и был ближе к T. rex, чем к своим более массивным северным родственникам. Анализ показал, что L. aguillonae принадлежит к группе Teratophonii, объединяющей других южных тираннозавров, таких как L. anomala, B. sealeyi и T. curriei.

Открытие также указывает на возможное более широкое распространение и разнообразие тираннозавров на юге, чем считалось ранее.

"Южные тираннозавры обладают уникальной анатомией черепа и конечностей", — подчеркнул Лонгрич, намекая на их отличия от северных тираннозавров. "В Мексике гораздо больше находок, чем мы думаем, и многие из них еще ждут своего открытия".

Уточнения

Тиранноза́вр (лат. Tyrannosaurus - "ящер-тиран", от др.-греч. τύραννος [tyrannos] - "тиран" и σαῦρος [sauros] - "ящер, ящерица", также встречается неправильное написание тираноза́вр) — род плотоядных тероподных динозавров из семейства тираннозаврид, включающий типовой вид Tyrannosaurus rex (лат. rex - "король") и более ранний Tyrannosaurus mcraeensis (назван в честь геологических слоёв McRae на западе Нью-Мексико).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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