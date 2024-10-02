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Млечный Путь и его спутники: правда об уникальной галактике раскрыта

2:43
Наука

Млечный Путь, будучи нашим космическим домом, естественно кажется нам особенным. Мы можем видеть его дугу света в темную ночь, и это заставляет задуматься: насколько наша галактика типична среди других? Является ли Млечный Путь уникальной спиральной галактикой, или это всего лишь одна из многих подобных галактик во Вселенной?

Млечный Путь и его спутники: правда об уникальной галактике раскрыта
Фото: Openverse by Kiwi Tom, CC BY 2.0

В прошлом, когда экзопланеты еще не были открыты, астрономы полагали, что наша Солнечная система довольно обычна. Каменистые планеты поблизости к Солнцу и газовые гиганты на внешних орбитах казались логичным распределением. Однако по мере изучения планетных систем стало ясно, что наша Солнечная система — скорее исключение, чем правило.

Многие планеты вращаются вокруг красных карликов, а крупные газовые гиганты часто находятся вблизи своих звезд. Подобный вопрос теперь стоит и перед астрономами относительно галактик: насколько типичен Млечный Путь среди галактик схожей массы?

Ответ на этот вопрос дает исследование Satellites Around Galactic Analogs (SAGA), начатое в 2013 году. Цель проекта — изучение малых галактик-спутников, которые вращаются вокруг больших галактик. В ходе исследования команда рассмотрела 101 галактику с массами, схожими с массой Млечного Пути, и обнаружила 378 галактик-спутников, с массами около миллиона солнечных масс или больше. В этом диапазоне наша галактика имеет только четыре спутника. Это указывает на то, что Млечный Путь вполне типичен.

Однако, если учитывать галактики с крупным спутником, как Большое Магелланово Облако, картина меняется. У таких галактик число спутников обычно превышает четыре, что делает Млечный Путь довольно необычным. Одна из гипотез состоит в том, что Большое Магелланово Облако сравнительно недавно вошло в сферу гравитационного влияния Млечного Пути, что могло повлиять на число спутников.

Второе исследование на основе данных SAGA рассматривает активность звездообразования в галактиках-спутниках. Было обнаружено, что чем ближе спутник к основной галактике, тем выше вероятность, что он все еще формирует звезды. Эта закономерность сходна с тем, что наблюдается у спутников Млечного Пути, подтверждая, что хотя наша галактика немного необычна, она не уникальна среди галактик схожей массы.

Но несмотря на все, Млечный Путь всегда останется нашей особенной спиральной галактикой.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути считается равным радиусу его звёздного диска и составляет 16 килопарсек.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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