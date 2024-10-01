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Неожиданная связь: почему песок Сахары так важен для жизни на Земле

1:18
Наука

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что песок из Сахары играет критически важную роль в поддержании жизни в Атлантическом океане. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Marine Science (FMS). Сахарская пыль — крупнейший источник частиц в воздухе на Земле, и ежегодно ветры переносят около 800 млн тонн этой пыли с востока на запад, достигая берегов Южной Америки.

Неожиданная связь: почему песок Сахары так важен для жизни на Земле
Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, PDM

Песчинки содержат изотопы железа, вымытые из пустыни, и чем дольше они находятся в атмосфере, тем больше железо преобразуется в форму, доступную для живых организмов.

Ученые отмечают, что переносимое железо стимулирует биологические процессы, наподобие удобрения, влияя на жизнь в океанах и на суше. Оно питает обширную пищевую цепь, удобряя фитопланктон в океане и растения на пути до бассейна Амазонки.

Эти два биома вместе производят значительную часть кислорода на планете.

Песок из Сахары, несмотря на свое пустынное происхождение, становится жизненно важным топливом для живых существ, подчеркивая невероятную взаимосвязь физических процессов Земли с биосферой.

Уточнения

Саха́ра (араб. الصحراء الكبرى‎, Эс-Сахра-ль-Кубра; бербер. ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ, Tiniri; исп. Sáhara, фр. Sahara) — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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