Скрытый океан на Церере: ученые раскрывают тайны карликовой планеты

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета Пердью и Лаборатории реактивного движения NASA предполагают, что малая планета Церера в прошлом была водным миром. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

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Церера, наименьшая карликовая планета Солнечной системы, находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером на расстоянии 263,8 млн километров от Земли. Ее размер составляет лишь треть от Луны, а площадь поверхности сравнима с территорией Аргентины.

В ходе работы команда ученых провела компьютерное моделирование, чтобы понять, как деформировались кратеры на ледяной поверхности Цереры на протяжении миллиардов лет. Симуляции показали, что до 90% состава планеты может быть ледяным. По мнению исследователей, в прошлом Церера была покрыта океаном из мутной воды и ила, подобным океанам Европы — спутника Юпитера.

Со временем этот океан замерз, создав ледяную корку с примесью грязи.

Кроме того, ученые подчеркивают, что из-за относительной близости Цереры к Земле она может стать одной из главных целей для будущих исследовательских миссий.

Уточнения

Цере́ра (1 Ceres по каталогу ЦМП; символ: ) — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы.

