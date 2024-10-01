Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илон Маск предсказывает эру электротранспорта
Хуситы возобновили атаки на морские суда после месячной паузы
Эксперт рассказала о выгодных ценах на отдых в бархатный сезон
Петр Порошенко увеличил свое состояние на $27 млн за счет военных облигаций
Медведев заявил, что направленные на Украину средства могли использоваться лучшим образом
Ливан обращается в ООН с жалобой на израильскую операцию
Генсек ООН призывает к прекращению огня в Ливане на фоне обострения конфликта
Нетаньяху заявил, что кампания против "оси зла" в самом разгаре
Китай закрыл сухопутную границу с Казахстаном

Скрытый океан на Церере: ученые раскрывают тайны карликовой планеты

1:22
Наука

Американские ученые из Университета Пердью и Лаборатории реактивного движения NASA предполагают, что малая планета Церера в прошлом была водным миром. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Скрытый океан на Церере: ученые раскрывают тайны карликовой планеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Церера, наименьшая карликовая планета Солнечной системы, находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером на расстоянии 263,8 млн километров от Земли. Ее размер составляет лишь треть от Луны, а площадь поверхности сравнима с территорией Аргентины.

В ходе работы команда ученых провела компьютерное моделирование, чтобы понять, как деформировались кратеры на ледяной поверхности Цереры на протяжении миллиардов лет. Симуляции показали, что до 90% состава планеты может быть ледяным. По мнению исследователей, в прошлом Церера была покрыта океаном из мутной воды и ила, подобным океанам Европы — спутника Юпитера.

Со временем этот океан замерз, создав ледяную корку с примесью грязи.

Кроме того, ученые подчеркивают, что из-за относительной близости Цереры к Земле она может стать одной из главных целей для будущих исследовательских миссий.

Уточнения

Цере́ра (1 Ceres по каталогу ЦМП; символ: ) — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Как правильно подкармливать хосту осенью: советы эксперта
Садоводство, цветоводство
Как правильно подкармливать хосту осенью: советы эксперта Аудио 
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Последние материалы
Ливан обращается в ООН с жалобой на израильскую операцию
Скрытый океан на Церере: ученые раскрывают тайны карликовой планеты
Генсек ООН призывает к прекращению огня в Ливане на фоне обострения конфликта
Нетаньяху заявил, что кампания против "оси зла" в самом разгаре
Китай закрыл сухопутную границу с Казахстаном
Ynet: в ближайшее время могут произойти контакты между Путиным и Нетаньяху
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней
Кабмин Германии заявил об отсутствии информации о контактах Шольца и Путина
В Варшаве грузин обстрелял машину с украинкой и поляком
ВСУ нападением на Курскую область отвлекла внимание от коррупции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.