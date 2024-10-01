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В горах Ингушетии нашли кинжал времён имама Шамиля

1:08
Наука

Гендиректор республиканской школы реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов сообщил агентству Интерфакс, что в горном районе Ингушетии обнаружили латунную пулелейку XIX века, а также старинный кинжал.

В горах Ингушетии нашли кинжал времён имама Шамиля
Фото: web.archive.org by Jack Borno, CC BY-SA 3.0

Рамзан Султыгов уточнил, что во время раскопок комплекса Нижний Пхьуй нашли свыше 300 артефактов.

"В ходе раскопок башенного комплекса Нижний Пхьуй уже обнаружено более 300 артефактов, которые рассказывают о жизни и военном деле средневековых горцев. Среди находок — кинжал времён имама Шамиля, латунная пулелейка XIX века", — рассказал он.

По словам Рамзана Султыгова, это первый опыт такого масштабного изучения ингушских башенных комплексов. Гендиректор добавил, что находки тщательно исследуют археологи. Среди найденных предметов также присутствуют старинные наковальни, очажный крюк и другие вещи, которые представляют историческую ценность.

Ранее Pravda.Ru писала, что на севере Китая обнаружили древних нефритовых драконов.

Уточнения

Ингуше́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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