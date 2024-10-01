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Земля окружена гигантской галактической сетью — в 10 раз больше, чем считалось

1:34
Наука

Американские исследователи из Института астрономии Гавайского университета и других научных учреждений предполагают, что галактическое окружение Земли может быть гораздо больше, чем считалось ранее. Свои выводы они опубликовали в научном журнале Nature Astronomy.

Земля окружена гигантской галактической сетью — в 10 раз больше, чем считалось
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0

10 лет назад ученые выяснили, что галактика Млечный Путь входит в обширное гравитационное образование под названием Ланиакея, охватывающее 500 млн световых лет. Однако новое исследование показало, что Ланиакея может быть частью еще более массивной структуры, объем которой в 10 раз превышает саму Ланиакею.

Эта возможная галактическая формация сосредоточена вокруг концентрации Шепли — области с огромной массой и гравитационным притяжением.

"Наша Вселенная похожа на гигантскую паутину, где галактики располагаются вдоль нитей и концентрируются в узлах, где гравитация соединяет их", — отметил астроном из Хьюстонского университета и один из ведущих авторов исследования Брент Талли.

Чтобы оценить такие крупномасштабные структуры, исследователи анализируют влияние гравитации на движение галактик. Если галактика оказывается между двумя подобными структурами, она попадает под действие конкурирующих гравитационных сил, которые определяют ее траекторию.

Картографируя скорости движения галактик в локальной вселенной, ученые определяют границы влияния сверхскоплений.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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