Вещества в фиалках могут помочь в борьбе с раком мозга — учёные

Международная группа учёных обнаружила в фиалках вещества, которые могут помочь в лечении агрессивной формы рака головного мозга — глиобластомы. Исследование опубликовано в журнале "Biomedicines".
Специалисты определили, что африканское фиалковое растение Oldenlandia affinis производит циклотиды. Вещества показали активность в отношении определённых типов раковых клеток.
Учёные сделали вывод, что циклотид калата B1 увеличивает эффективность химиотерапии при глиобластоме. Кроме того, команда синтезировала версию циклотида калата B1. Она оказалась действенной против рака мозга, как и её натуральный аналог.
Ранее Pravda.Ru писала, что учёные нашли ещё один способ лечить глиобластому.
Мультиформная глиобласто́ма — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей.
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