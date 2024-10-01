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Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск

1:15
Наука

На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего уровня, о чём сообщили в Институте прикладной геофизики.

Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Фото: NASA is licensed under public domain

Вспышка класса M7.7 была зафиксирована в ночь на 1 октября, в группе солнечных пятен под номером 3942. Продолжительность этого явления составила 39 минут.

Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности рентгеновского излучения и делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Класс M означает среднюю мощность, а каждая следующая буква в классификации обозначает увеличение мощности в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

По данным космического мониторинга, уровень влияния этой вспышки на ионосферу Земли оценен как R2 (умеренный) по пятибалльной шкале, где R5 означает экстремальное воздействие. Это повышенное влияние солнечных рентгеновских всплесков может сказаться на состоянии ионосферы, влияя на радиосвязь и навигационные системы.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

В физике излучение — передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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