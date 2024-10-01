Учёные предложили поселить зубров на севере

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета и Вологодского научного центра РАН определили, что численность зубров можно существенно увеличить к 2080 году, если создать их новые популяции на севере. Об этом пишет агентство РИА Новости.
Российские учёные при помощи компьютерного моделирования оценили, насколько комфортными окажутся условия северных районов для зубров. В результате они получили карты, на которых помечены благоприятные и неблагоприятные места, а также умеренно подходящие зоны для этих животных.
Согласно им, ареал обитания зубров можно расширить на большую часть Норвегии, Швеции и Финляндии, а в России — до Баренцева и Белого морей. По данным исследователей, в будущем популяция зубров при таком расселении могла бы достичь нескольких сотен тысяч. Однако сведения верны, если животные быстро размножатся, будет подходящая растительность и отсутствие врагов.
Сейчас наибольшее число зубров обитает на территории Польши, Белоруссии, России и Германии. При этом их общемировая популяция оценивается почти в 9 тысяч особей. Около 100 лет назад зубры находились на грани исчезновения. Однако, благодаря программам по охране и разведению животных, удалось предотвратить их вымирание.
Зубр — вид парнокопытных млекопитающих рода бизонов подсемейства бычьих семейства полорогих.
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