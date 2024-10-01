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Мазок со щеки предскажет вашу смерть: в США создали эпигенетические часы

1:22
Наука

Ученые разработали новый способ оценки биологического старения на основе эпигенетических меток в организме.

Мазок со щеки предскажет вашу смерть: в США создали эпигенетические часы
Фото: Freepik by Ads, CC0

Хотя генетика играет важную роль, многие поведенческие и экологические факторы, такие как стресс, курение и неправильное питание, ускоряют старение. Исследователи уже давно создали так называемые "эпигенетические часы", измеряющие уровень метилирования ДНК. Однако они обычно использовали клетки крови, что делало процедуру сбора данных неудобной для пациентов.

Новое исследование представляет метод под названием CheekAge, разработанный американскими учеными. Он использует метилирование в клетках внутренней стороны щеки, что позволяет легко и неинвазивно определять биологический возраст. Этот метод был протестирован на данных Lothian Birth Cohorts, показав высокую точность предсказания смертности. Было выявлено, что с каждым увеличением значения CheekAge на единицу стандартного отклонения риск смертности увеличивается на 21%.

Таким образом, CheekAge показал свою эффективность в определении риска смертности и превосходит методы первого поколения. Это подтверждает, что сигналы, указывающие на смертность, общие для разных тканей организма.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Мазок Папаниколау тест Папаниколау или цитологический мазок — тест, с помощью которого можно определить предраковые или раковые клетки во влагалище и шейке матки (см. Злокачественные новообразования шейки матки).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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