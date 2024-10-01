Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Студентка Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Полина Дубовская разработала технологию переработки пластика с использованием личинок большой восковой моли.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Этот экологичный метод призван заменить традиционное сжигание пластика, наносящее вред окружающей среде.

Исследования показали, что 200 личинок способны переработать до 4 кг пластика за 10 дней. Более того, продукты жизнедеятельности моли могут применяться в медицине, косметологии и сельском хозяйстве. Главная особенность проекта — создание поколения насекомых, которые более эффективно разлагают пластик благодаря особым условиям содержания и питанию. Это улучшает эффективность переработки полимеров. Проект Полины предлагает безопасную и экономически выгодную альтернативу сжиганию пластика, широко распространённому в России.

Поддержка НГТУ НЭТИ позволила ей развить свою идею, возникшую ещё в школьные годы. Сейчас Полина ищет партнёров и инвесторов для расширения фермерских хозяйств с восковой молью и планирует использовать их не только для переработки пластика, но и для производства хитозана, который востребован в разных отраслях.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.



Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.

