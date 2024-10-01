Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Как прогулки и питание помогают улучшить настроение осенью
Названа причина смерти композитора и певца Вячеслава Добрынина
Квадроберы замечены в Омске: женщина выгуливала ребенка на поводке
Город пал. ВС РФ завершают разгром врага в Угледаре, заняв большую часть города
Мощная трансформация: психолог рассказал, почему прошедшие армию мужчины лучше приспособлены к жизни
Мазок со щеки предскажет вашу смерть: в США создали эпигенетические часы
Павел Прилучный готовит компромат на бывшую жену Агату Муцениеце, чтобы забрать себе сына
Тренер Гаджиев считает, что российские болельщики всё ещё "горят" футболом

Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика

1:20
Наука

Студентка Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Полина Дубовская разработала технологию переработки пластика с использованием личинок большой восковой моли.

Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Этот экологичный метод призван заменить традиционное сжигание пластика, наносящее вред окружающей среде.

Исследования показали, что 200 личинок способны переработать до 4 кг пластика за 10 дней. Более того, продукты жизнедеятельности моли могут применяться в медицине, косметологии и сельском хозяйстве. Главная особенность проекта — создание поколения насекомых, которые более эффективно разлагают пластик благодаря особым условиям содержания и питанию. Это улучшает эффективность переработки полимеров. Проект Полины предлагает безопасную и экономически выгодную альтернативу сжиганию пластика, широко распространённому в России.

Поддержка НГТУ НЭТИ позволила ей развить свою идею, возникшую ещё в школьные годы. Сейчас Полина ищет партнёров и инвесторов для расширения фермерских хозяйств с восковой молью и планирует использовать их не только для переработки пластика, но и для производства хитозана, который востребован в разных отраслях.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Переработка отходов — деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью обеспечения их повторного использования (рециклинг) в народном хозяйстве и получения сырья, энергии, изделий и материалов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нетаньяху разделил мусульман и властвует. Однако торжествовать рано
Ближний Восток
Нетаньяху разделил мусульман и властвует. Однако торжествовать рано Аудио 
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Дизайн и интерьер
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Осенний призыв будет с расширенными правами призывников Вероника Ткаченко Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Последние материалы
Запад готовится к новой войне с Россией
Проживающий в США певец Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России
Ольга Бузова намекнула на свою свадьбу: идеальное утро невесты
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Названы места в России, где туристам покажут китов
Турэксперт: туристы уже бронируют недорогой отдых зимой в Крыму и Сочи
Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону
Мария Кожевникова прокомментировала новость о своей пятой беременности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.