В России создали новую мобильную систему защиты транспорта от дронов

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Новосибирская компания "Сибсайнс" представила новую мобильную систему для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на транспорте.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg

Технология проходит этап пилотных испытаний, которые планируется завершить к началу 2025 года. Главная особенность системы — это её мобильность и оперативность работы в любых условиях. Комплекс устанавливается на крышу автомобиля и может выдерживать различные внешние воздействия, такие как вибрации и удары при движении транспорта. По словам генерального директора компании Влады Козиной, оборудование проходит стресс-тесты для подтверждения надежности и долговечности, передает Интерфакс.

Разработка "Сибсайнс" — не первая в области борьбы с БПЛА. Ранее компания внедрила стационарный комплекс подавления беспилотников, который уже работает на промышленных предприятиях в Пермском крае и Липецкой области. Эти системы, оснащенные искусственным интеллектом, способны одновременно обнаруживать и нейтрализовать несколько дронов на расстоянии до 3 километров.

Сейчас новый мобильный комплекс призван повысить безопасность на транспорте и защитить его от беспилотных угроз, что является важным шагом в развитии таких технологий.

Уточнения

Тра́нспорт — со­во­куп­ность всех ви­дов пу­тей со­об­ще­ния, транс­порт­ных средств, технических уст­ройств и со­ору­же­ний на пу­тях со­об­ще­ния, обес­пе­чи­ваю­щих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое.



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

