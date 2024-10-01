В России создали новую мобильную систему защиты транспорта от дронов

Новосибирская компания "Сибсайнс" представила новую мобильную систему для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на транспорте.
Технология проходит этап пилотных испытаний, которые планируется завершить к началу 2025 года. Главная особенность системы — это её мобильность и оперативность работы в любых условиях. Комплекс устанавливается на крышу автомобиля и может выдерживать различные внешние воздействия, такие как вибрации и удары при движении транспорта. По словам генерального директора компании Влады Козиной, оборудование проходит стресс-тесты для подтверждения надежности и долговечности, передает Интерфакс.
Разработка "Сибсайнс" — не первая в области борьбы с БПЛА. Ранее компания внедрила стационарный комплекс подавления беспилотников, который уже работает на промышленных предприятиях в Пермском крае и Липецкой области. Эти системы, оснащенные искусственным интеллектом, способны одновременно обнаруживать и нейтрализовать несколько дронов на расстоянии до 3 километров.
Сейчас новый мобильный комплекс призван повысить безопасность на транспорте и защитить его от беспилотных угроз, что является важным шагом в развитии таких технологий.
Тра́нспорт — совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
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