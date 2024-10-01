Бурятские учёные ускорили приготовление риса с помощью плазмы

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Бурятии разработала инновационный метод обработки риса с применением низкотемпературной неравновесной плазмы.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Данная технология модифицирует поверхность рисовых зерен, улучшая их кулинарные свойства и сохраняя физико-химические характеристики. Преимущество метода заключается в том, что плазма остается холодной, что позволяет избежать повреждения зерна и сокращает время обработки до 1-3 минут. Это существенно экономит энергию и ускоряет обработку на промышленных предприятиях. Обработанный рис поглощает больше воды (23-38%), что позволяет сократить время варки на 17-25%.

Технология позволяет получить продукт с улучшенными текстурными свойствами, что открывает перспективы для производства риса быстрого приготовления и других пищевых продуктов.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



Пла́зма (от греч. πλάσμα «вылепленное, оформленное») — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.

