Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать главной ошибки при выборе мебели для гостиной: советы дизайнеров
Купе или плацкарта: как выбрать оптимальный вариант для поездки на поезде
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам сроком на семь-девять месяцев
Как акулы определяют источник запаха под водой
Противоречащая традициям, но эффективная стратегия: как работает неухоженный сад на зиму
Почему стоит пересмотреть свой рацион для здоровья мозга
Кабачковая запеканка с сыром: сплошная нежность, идеальна для тех, кто придерживается ПП
Наращиваем и создаём упругие ягодицы: топ-3 упражнения
Постпреды Евросоюза утвердят новый режим санкций против России

Бурятские учёные ускорили приготовление риса с помощью плазмы

0:56
Наука

Группа ученых из Бурятии разработала инновационный метод обработки риса с применением низкотемпературной неравновесной плазмы.

Бурятские учёные ускорили приготовление риса с помощью плазмы
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Данная технология модифицирует поверхность рисовых зерен, улучшая их кулинарные свойства и сохраняя физико-химические характеристики. Преимущество метода заключается в том, что плазма остается холодной, что позволяет избежать повреждения зерна и сокращает время обработки до 1-3 минут. Это существенно экономит энергию и ускоряет обработку на промышленных предприятиях. Обработанный рис поглощает больше воды (23-38%), что позволяет сократить время варки на 17-25%.

Технология позволяет получить продукт с улучшенными текстурными свойствами, что открывает перспективы для производства риса быстрого приготовления и других пищевых продуктов.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Пла́зма (от греч. πλάσμα «вылепленное, оформленное») — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как ухаживать за розами осенью
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за розами осенью Аудио 
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Силовые структуры
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Последние материалы
Наращиваем и создаём упругие ягодицы: топ-3 упражнения
Бурятские учёные ускорили приготовление риса с помощью плазмы
Постпреды Евросоюза утвердят новый режим санкций против России
На туристку завели уголовное дело из-за ювелирных изделий
Эхо испытаний: учёные обнаружили следы радиации в Сибири
Можно ли скашивать клубнику осенью? Разбираемся в плюсах и минусах данной практики
Приключения с двумя собаками: стоит ли рисковать и заводить второго четвероногого друга
Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
Россиянам назвали лучшие места для отдыха в октябре. Среди них — остров Маргарита
Дизайнеры назвали 5 способов превратить маленькую прихожую в стильное пространство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.