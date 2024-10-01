Эхо испытаний: учёные обнаружили следы радиации в Сибири

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Российские ученые из лаборатории геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии ИГМ СО РАН изучили химический состав пыли в зданиях на юге Западной Сибири.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., PDM

Исследования показали, что цезий-137, являющийся радиоактивным элементом, оседал в регионе на протяжении 30 лет после проведения ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в Казахстане.

Семипалатинский полигон был закрыт в 1991 году, однако исследования обнаружили, что пыль, загрязненная радиоактивными веществами, продолжала поступать с полигона даже спустя десятилетия после завершения испытаний. Воздействие взрывов на окружающую среду оказалось долгосрочным: частицы цезия-137 переносились ветрами на север Казахстана и далее распространялись на юг Западной Сибири.

Это подчеркивает долгосрочные экологические последствия ядерных испытаний и актуализирует дискуссию о возможности возобновления подобных испытаний в будущем.

Уточнения

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами.



Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

