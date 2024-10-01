На два миллиметра ближе к небу: Эверест меняется на глазах

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа геологов из Китая и Великобритании обнаружила интересные факты о процессе формирования Эвереста и Гималайских гор.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Исследователи выяснили, что за последние 100 тысяч лет эти вершины поднялись на 15-50 метров. Основной причиной этого явления оказался процесс "изостатического отскока". Суть его заключается в том, что ранее придавленные ледниками или массивными геологическими образованиями участки суши стремятся вернуть свою изначальную форму.

В случае с Эверестом и его окрестностями главным фактором послужило объединение двух горных рек — Коси и Арун, которое произошло около 90-100 тысяч лет назад. Образовавшаяся сеть речных ущелий ускорила разрушение горных пород на северо-востоке от Эвереста. В результате этого процессы эрозии и поднятия горной породы продолжаются и сегодня, причем современное оборудование, включая GPS-системы, фиксирует рост высоты Эвереста и соседних пиков со скоростью примерно два миллиметра в год.

Уточнения

Миллиме́тр (от милли- и метр) — дольная единица измерения длины, равная 1/1000 доле метра.



Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн), Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

