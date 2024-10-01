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Учёные развеяли миф о популярном средстве от похмелья

1:02
Наука

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах установили, что обезвоживание и похмельный синдром не связаны между собой. Это означает, что употребление воды не обязательно помогает уменьшить симптомы похмелья.

Учёные развеяли миф о популярном средстве от похмелья
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

Исследователи проанализировали 13 научных работ, чтобы изучить, влияет ли вода на состояние человека после употребления алкоголя. Хотя алкоголь обладает мочегонным эффектом и может вызывать обезвоживание, результаты исследования не обнаружили прямой связи между обезвоживанием и тяжестью похмелья. Прием воды во время или после употребления алкоголя способствует лишь незначительному улучшению самочувствия.

Одно из проанализированных исследований, включающее 826 студентов, подтвердило неэффективность попыток смягчить похмелье с помощью воды. Другое исследование с участием 29 человек показало, что ощущение жажды отступает быстрее, чем другие симптомы похмелья.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Обезвоживание организма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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