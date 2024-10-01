Учёные развеяли миф о популярном средстве от похмелья

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах установили, что обезвоживание и похмельный синдром не связаны между собой. Это означает, что употребление воды не обязательно помогает уменьшить симптомы похмелья.
Исследователи проанализировали 13 научных работ, чтобы изучить, влияет ли вода на состояние человека после употребления алкоголя. Хотя алкоголь обладает мочегонным эффектом и может вызывать обезвоживание, результаты исследования не обнаружили прямой связи между обезвоживанием и тяжестью похмелья. Прием воды во время или после употребления алкоголя способствует лишь незначительному улучшению самочувствия.
Одно из проанализированных исследований, включающее 826 студентов, подтвердило неэффективность попыток смягчить похмелье с помощью воды. Другое исследование с участием 29 человек показало, что ощущение жажды отступает быстрее, чем другие симптомы похмелья.
Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
Обезвоживание организма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
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