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Профессор рассказала, с какого возраста можно давать ребёнку телефон

1:08
Наука

Профессор кафедры общественного здравоохранения Лиана Азеведо из Университета Шеффилд-Халлам рассказала изданию Daily Mail, что ребенку не стоит покупать первый телефон до шести лет.

Профессор рассказала, с какого возраста можно давать ребёнку телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению Азеведо, использование смартфонов в раннем возрасте может негативно сказаться на развитии. К шести годам ребенок развивает важные двигательные навыки и умения коммуникации, которые лучше формируются при личном взаимодействии, а использование гаджетов может заменить обычные игры.

Исследования также показали, что до шести лет происходит максимальное увеличение серого вещества мозга, что важно для развития умственных способностей, поэтому использование смартфонов до этого возраста может быть вредным.

Детям младше двух лет рекомендуется вообще избегать экранного времени, а пятилетним — ограничить использование гаджетов до часа в день. Кроме того, у детей до шести лет особенно выражена чувствительность к влиянию смартфонов на сон, а раннее знакомство с контентом социальных сетей может навредить психическому здоровью.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

Телефо́н (от др.-греч. τῆλε «далеко» + φωνή «голос», «звук») — технический аппарат для передачи и приёма звука (в основном — человеческой речи) на расстоянии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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