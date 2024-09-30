Учёные из Саратова укрепили оборудование для горной промышленности

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина разработали инновационную технологию лазерной обработки материалов для упрочнения дробильного оборудования, используемого в горноперерабатывающей промышленности.

Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko, PDM

Методика основана на применении мелкодисперсного состава карбида вольфрама и карбида бора, что при нанесении обеспечивает высокую износостойкость, термостойкость и твердость поверхностей. Технология уникальна и запатентована в РФ. Применяется она для упрочнения рабочих элементов щековых дробилок, используемых в промышленности для измельчения твердых материалов. В отличие от традиционных методов, разработка позволяет обрабатывать сложные участки оборудования лазером, продлевая срок службы элементов дробилок и снижая затраты на обслуживание, сообщает ТАСС.

Технология позволяет усилять только те участки, которые подвержены наибольшему износу, сохраняя остальные части в исходном состоянии. Это значительно повышает эффективность использования оборудования и способствует развитию отрасли.

Уточнения

Горная промышленность — совокупность отраслей производства, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых, а также их первичной обработкой и получением полуфабрикатов.



Ла́зер или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

