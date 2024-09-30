Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Косторная пропустит из-за болезни ряд соревнований
Минэкономразвития прогнозирует падение цен на российский газ в ближайшие годы
Россия заняла седьмое место по стоимости загранпаспортов среди стран G20
В России создали систему оценки мастерства хоккеистов на основе ИИ
Предоставление маткапитала в 2025 году в РФ профинансируют почти на 537,5 млрд руб
Колосков призвал не верить опросу ВЦИОМ о падении интереса к футболу
Эксперт объяснила, почему шампуни в отелях отличаются от магазинных
Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти
Француз забрался на 190-метровый небоскреб в 62 года в Екатеринбурге

Учёные из Саратова укрепили оборудование для горной промышленности

Наука

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина разработали инновационную технологию лазерной обработки материалов для упрочнения дробильного оборудования, используемого в горноперерабатывающей промышленности.

Учёные из Саратова укрепили оборудование для горной промышленности
Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko, PDM

Методика основана на применении мелкодисперсного состава карбида вольфрама и карбида бора, что при нанесении обеспечивает высокую износостойкость, термостойкость и твердость поверхностей. Технология уникальна и запатентована в РФ. Применяется она для упрочнения рабочих элементов щековых дробилок, используемых в промышленности для измельчения твердых материалов. В отличие от традиционных методов, разработка позволяет обрабатывать сложные участки оборудования лазером, продлевая срок службы элементов дробилок и снижая затраты на обслуживание, сообщает ТАСС.

Технология позволяет усилять только те участки, которые подвержены наибольшему износу, сохраняя остальные части в исходном состоянии. Это значительно повышает эффективность использования оборудования и способствует развитию отрасли.

Уточнения

Горная промышленность — совокупность отраслей производства, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых, а также их первичной обработкой и получением полуфабрикатов.

Ла́зер или опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета
Дизайн и интерьер
Как навести порядок на кухне раз и навсегда: 4 простых совета Аудио 
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Последние материалы
В России создали систему оценки мастерства хоккеистов на основе ИИ
Предоставление маткапитала в 2025 году в РФ профинансируют почти на 537,5 млрд руб
Колосков призвал не верить опросу ВЦИОМ о падении интереса к футболу
Эксперт объяснила, почему шампуни в отелях отличаются от магазинных
Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти
Француз забрался на 190-метровый небоскреб в 62 года в Екатеринбурге
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Панарин назвал критику пятилетней давности в адрес РФ безответственной
21-летний воспитанник "Тюмени" Пальянов погиб на СВО
Временный ремонт треснувшего бачка стеклоомывателя: простые шаги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.