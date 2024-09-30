В России создали систему оценки мастерства хоккеистов на основе ИИ

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Программист Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Михаил Медведев разработал первую в России систему машинного обучения для оценки мастерства хоккеистов.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв

Данная модель на базе искусственного интеллекта позволяет быстро и объективно оценивать десятки показателей спортсменов, что значительно облегчает работу тренерских штабов и менеджеров по формированию команд. Среди параметров, учитываемых системой, — игровое время, точность передач, частота и реализация бросков, силовые приемы, удаления и выигранные единоборства, сообщает ТАСС.

Система внедрена в спортивный отдел одного из российских хоккейных клубов, что позволило использовать ее для сравнения и поиска игроков не только в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но и в других российских и мировых лигах. Модель состоит из шести машинных алгоритмов, адаптированных для разных амплуа: защитников, крайних и центральных нападающих. Для обработки данных были задействованы библиотеки Pandas и Sсlearn.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.



Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

