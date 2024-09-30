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Метеоролог рассказал о погоде в Москве на этой неделе: температура пойдёт вниз

0:52
Наука

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, какой будет погода в Москве на этой неделе.

Метеоролог рассказал о погоде в Москве на этой неделе: температура пойдёт вниз
Фото: Pixabay by AnnaIlarionova, PDM

Метеоролог рассказал, что в столицу придёт холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться дождями и низким атмосферным давлением.

Ранее специалисты рассказали, как осуществить осенний уход за садом.

Ильин отметил, что на этой неделе похолодание продолжится, однако до пятницы отклонение от климатической нормы составит до пяти градусов тепла.

"Несмотря на то что похолодало, 30 сентября в столице температура всё равно будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Специалист предупредил, что с начала недели атмосферное давление будет снижаться.

Уточнения

Прогноз погоды — научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды в определённом пункте или регионе на определённый период. Составляется (разрабатывается) метеорологическими службами на основе методов метеорологии.
 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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