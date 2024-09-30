Метеоролог рассказал о погоде в Москве на этой неделе: температура пойдёт вниз

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Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, какой будет погода в Москве на этой неделе.

Фото: Pixabay by AnnaIlarionova, PDM

Метеоролог рассказал, что в столицу придёт холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться дождями и низким атмосферным давлением.

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Ильин отметил, что на этой неделе похолодание продолжится, однако до пятницы отклонение от климатической нормы составит до пяти градусов тепла.

"Несмотря на то что похолодало, 30 сентября в столице температура всё равно будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Специалист предупредил, что с начала недели атмосферное давление будет снижаться.

Уточнения

Прогноз погоды — научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды в определённом пункте или регионе на определённый период. Составляется (разрабатывается) метеорологическими службами на основе методов метеорологии.



