Анонсировано наблюдение планет-гигантов в октябрьском небе

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Московский планетарий опубликовал традиционный астрономический календарь на наступающий октябрь.

Фото: astrophilesz on X is licensed under public domain

Осень 2024 года — наилучшее время для наблюдения планет-гигантов, следует из прогноза. Они прекрасно наблюдаются октябрьскими ночами:

Сатурн — в созвездии Водолей (1-31),

Нептун — в созвездии Рыбы (1-31),

Уран — в созвездии Телец (1-31),

Юпитер — в созвездии Телец (1-31),

Марс — в созвездиях Близнецы (1-29), Рак (30-31).

Меркурий и Венера не будут видны — спрячутся в лучах Солнца. 1 октября Меркурий соединяется с Солнцем. Венеру можно попробовать увидеть по вечерам во второй половине месяца очень низко над юго-западным горизонтом.

Кроме того, в планетарии напомнили о самом ярком событии этого октября — комете C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). С 12 октября она может быть видна невооружённым глазом между яркими звездами Спика и Арктур.

Уточнения

Коме́та C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года; 22 февраля того же года она была обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS. Ожидается, что во второй половине сентября и середине октября 2024 года комета на земном небе будет достаточно яркой для того, чтобы наблюдаться невооружённым глазом.

