Московский планетарий опубликовал традиционный астрономический календарь на наступающий октябрь.
Осень 2024 года — наилучшее время для наблюдения планет-гигантов, следует из прогноза. Они прекрасно наблюдаются октябрьскими ночами:
Меркурий и Венера не будут видны — спрячутся в лучах Солнца. 1 октября Меркурий соединяется с Солнцем. Венеру можно попробовать увидеть по вечерам во второй половине месяца очень низко над юго-западным горизонтом.
Кроме того, в планетарии напомнили о самом ярком событии этого октября — комете C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). С 12 октября она может быть видна невооружённым глазом между яркими звездами Спика и Арктур.
Коме́та C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года; 22 февраля того же года она была обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS. Ожидается, что во второй половине сентября и середине октября 2024 года комета на земном небе будет достаточно яркой для того, чтобы наблюдаться невооружённым глазом.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.