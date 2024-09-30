Назван способ продлить работоспособность любого ноутбука

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Ноутбук требует нет только бережного обращения, но и регулярного технического обслуживания, сообщил основатель российского бренда ноутбуков Echips Камиль Хужиахметов. Он рассказал "Газете.Ru", как продлить жизнь технически сложному устройству.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, CC BY-SA 2.0

"Примерно раз в год нужно отдавать устройство в мастерскую или сервис-центр, чтобы его разобрали и почистили, поскольку через вентиляционные отверстия попадают пыль, мусор, все забивается. К тому же в лэптопах электронные компоненты находятся близко друг к другу, они нагреваются, появляется потенциально опасное для электроцепей статическое электричество", — объяснил специалист.

Он посоветовал ставить ноутбук для работы только на твёрдую ровную поверхность. "Да, это компактное устройство, с которым удобно работать и на диване, и на коленках, но ворсистые поверхности вредят ему, поскольку являются дополнительным источником пыли", — заметил собеседник издания.

Кроме того, поскольку многие из пользователей не прочь перекусить прямо за ноутбуком, ему не помешает силиконовая накладка на клавиатуру, которая защитит гаджет от крошек и залива напитками — самой частой причины входа из строя, заключил Хужиахметов.