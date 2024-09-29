Учёные нашли способ улучшить настроение детей с помощью собак

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Исследование, проведенное антропологами Университета Аризоны, показало положительное влияние общения с собаками на эмоциональное состояние детей.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Эксперимент, проведенный в Центре познания собак, включал участие 55 детей в возрасте 8-10 лет. Дети поочередно играли со своими любимыми собаками, незнакомыми собаками и игрушками в одиночестве. Результаты показали, что уровень окситоцина — гормона, ответственного за формирование социальных связей и эмоциональное благополучие, — значительно повышался после взаимодействия с собаками. Причем эффект наблюдался при контакте как со знакомыми, так и с незнакомыми животными. Интересно, что у собак также повышался уровень окситоцина, но он был более заметным при общении со знакомыми детьми.

Это открытие подчеркивает универсальность положительного влияния домашних животных на эмоциональное состояние детей и может быть использовано для разработки новых методов терапии, поддерживающих их эмоциональное здоровье.

Уточнения

Настрое́ние — достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.



Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

