Древние нефритовые драконы эпохи неолита обнаружены на севере Китая

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Археологи из Китая обнаружили в провинции Внутренняя Монголия три нефритовых дракона возрастом около 5000 лет, проливающие свет на культуру Хуншань эпохи неолита.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Раскопки начались в мае в городе Чифэн, где было найдено более сотни нефритовых артефактов, использовавшихся в ритуалах. Особо выделяется изумрудно-зеленый дракон размером с ладонь — самый крупный из обнаруженных: его длина составляет 15,8 см, ширина — 9,5 см. Эти драконы, имеющие удлиненное змееподобное тело и свиную голову, являются важными символами культуры Хуншань.

Открытие вызвало интерес ученых всего мира, ведь оно способствует более глубокому изучению происхождения китайской цивилизации: на сегодняшний день в районе Чифэна обнаружено свыше 1100 памятников этой культуры.

Уникальные нефритовые изделия отражают уровень мастерства древних ремесленников и мировоззрение людей, живших на территории Северного Китая 5000 лет назад, открывая для исследователей новые тайны древней цивилизации.

Уточнения

Неоли́т (греч. νέος — «новый» + λίθος — «камень») или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Лаббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века.



Нефри́т (от др.-греч. νεφρός — почка; устар. почечный камень) — минерал группы амфиболов с характерной волокнистой структурой.

