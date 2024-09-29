Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хабиб Нурмагомедов рассказал, что следующий бой Махачева состоится в январе
Чем могут удивить египетские курорты: неожиданные расходы и хитрые уловки персонала, о которых никто не говорит
США хотят ввести санкции против российского гелия
Лайфхаки для потрясающих рубленых котлет: готовим на ура каждый раз
Исследование показало, что муравьев в два раза больше, чем считалось - вписать источник и авторов исследования
Андрей Соломатин, служащий в зоне СВО, поддержал переход Пьянича в ЦСКА
Чеснок круглый год: рекомендации по правильному послеуборочному хранению
Как приготовить вкусные голубцы с необычной начинкой
США и Китай: какая страна является сверхдержавой № 1 в мире

Древние нефритовые драконы эпохи неолита обнаружены на севере Китая

1:13
Наука

Археологи из Китая обнаружили в провинции Внутренняя Монголия три нефритовых дракона возрастом около 5000 лет, проливающие свет на культуру Хуншань эпохи неолита.

Древние нефритовые драконы эпохи неолита обнаружены на севере Китая
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Раскопки начались в мае в городе Чифэн, где было найдено более сотни нефритовых артефактов, использовавшихся в ритуалах. Особо выделяется изумрудно-зеленый дракон размером с ладонь — самый крупный из обнаруженных: его длина составляет 15,8 см, ширина — 9,5 см. Эти драконы, имеющие удлиненное змееподобное тело и свиную голову, являются важными символами культуры Хуншань.

Открытие вызвало интерес ученых всего мира, ведь оно способствует более глубокому изучению происхождения китайской цивилизации: на сегодняшний день в районе Чифэна обнаружено свыше 1100 памятников этой культуры.

Уникальные нефритовые изделия отражают уровень мастерства древних ремесленников и мировоззрение людей, живших на территории Северного Китая 5000 лет назад, открывая для исследователей новые тайны древней цивилизации.

Уточнения

Неоли́т (греч. νέος — «новый» + λίθος — «камень») или новый каменный век — период человеческой истории, выделенный Джоном Лаббоком в XIX веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века.

Нефри́т (от др.-греч. νεφρός — почка; устар. почечный камень) — минерал группы амфиболов с характерной волокнистой структурой.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Оригинальный домашний кетчуп из кабачков: шикарная подлива к мясу, картошке или макаронам
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Китай грозит ответными мерами в случае введения ЕС новых пошлин на импорт электромобилей
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия
Последние материалы
Андрей Соломатин, служащий в зоне СВО, поддержал переход Пьянича в ЦСКА
Исследование показало, что муравьев в два раза больше, чем считалось - вписать источник и авторов исследования
Чеснок круглый год: рекомендации по правильному послеуборочному хранению
Как приготовить вкусные голубцы с необычной начинкой
США и Китай: какая страна является сверхдержавой № 1 в мире
5 ситуаций, когда автоматическую коробку необходимо перевести в ручной режим
За переезд в этот регион Испании цифровым кочевникам обещают 16 тысяч долларов
Как убрать второй подбородок всего за пару недель
LiquidPiston Разрабатывает компактный генератор для ВС США
Цены на серебро начинают расти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.