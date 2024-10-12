Диета GAPS: органические продукты для здорового тела и разума

Диета GAPS, расшифровывающаяся как "диета при синдроме кишечника и психики", была разработана доктором медицинских наук Наташей Кэмпбелл-Макбрайд.
Основной целью этой элиминационной диеты является улучшение здоровья пищеварительной системы и мозга через контроль питания.
Кэмпбелл-Макбрайд ввела термин "синдром кишечника и психики", утверждая, что существует прямая связь между состоянием кишечника и общим здоровьем организма.
Основная суть диеты заключается в исключении определённых продуктов питания, а затем их постепенном возвращении в рацион, чтобы выявить те, которые могут вызывать симптомы, такие как проблемы с пищеварением и когнитивные нарушения.
Диета включает шестифазовый детоксикационный процесс, после которого следует полноценный режим питания GAPS.
В него входят рыба, мясо, животные жиры, яйца, ферментированные продукты и свежие органические овощи. При этом все обработанные продукты строго запрещены.
Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.
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