Диета GAPS: органические продукты для здорового тела и разума

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Диета GAPS, расшифровывающаяся как "диета при синдроме кишечника и психики", была разработана доктором медицинских наук Наташей Кэмпбелл-Макбрайд.

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Основной целью этой элиминационной диеты является улучшение здоровья пищеварительной системы и мозга через контроль питания.

Кэмпбелл-Макбрайд ввела термин "синдром кишечника и психики", утверждая, что существует прямая связь между состоянием кишечника и общим здоровьем организма.

Основная суть диеты заключается в исключении определённых продуктов питания, а затем их постепенном возвращении в рацион, чтобы выявить те, которые могут вызывать симптомы, такие как проблемы с пищеварением и когнитивные нарушения.

Диета включает шестифазовый детоксикационный процесс, после которого следует полноценный режим питания GAPS.

В него входят рыба, мясо, животные жиры, яйца, ферментированные продукты и свежие органические овощи. При этом все обработанные продукты строго запрещены.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.



