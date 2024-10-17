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Журнал Lancet: WW терапия помогает справиться с лишним весом за 12 недель

1:48
Наука

WW (ранее известная как Weight Watchers) давно занимает лидирующие позиции среди программ по снижению веса благодаря хорошо проработанному и ненавязчивому подходу.

Журнал Lancet: WW терапия помогает справиться с лишним весом за 12 недель
Фото: ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 17" is licensed under public domain

В новейшей версии программы под названием PersonalPoints учитываются индивидуальные предпочтения участников в питании и образе жизни. Это позволяет создать максимально персонализированный план, который будет эффективным и удобным для каждого.

Особенности диеты

Программа WW предлагает своим участникам множество полезных инструментов. Это доступ к планировщикам питания и более чем 10 000 рецептов, а также возможность отслеживать потребление продуктов, воды, веса и активности.

Пользователи могут использовать базу данных ресторанов, проходить тренировки по запросу, общаться с тренером в любое время суток, получать еженедельные отчеты о прогрессе и многое другое.

Преимущества 

WW — это не просто программа для похудения, а целая система поддержки. Как отмечается в исследовании, опубликованном в 2017 году в журнале Lancet, программа показала свою эффективность среди более чем 1200 участников с избыточным весом или ожирением.

Участие в программе WW в течение хотя бы 12 недель оказалось более результативным, чем обычные советы и материалы по снижению веса.     

Недостатки программы

Основным минусом может стать система членства. Для некоторых стоимость программы окажется слишком высокой — около 13 долларов в месяц при подписке на три месяца.

Однако за эти деньги предоставляется доступ к богатому набору инструментов и поддержке.

Уточнения

The Lancet (рус. «Ланцет») — британский еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал. Один из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине. The Lancet был основан в 1823 году Томасом Уокли — английским хирургом, назвавшим его в честь ланцета — хирургического инструмента.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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