Как диета TLC помогает в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний

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TLC расшифровывается как терапевтические изменения образа жизни.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, PDM

План был первоначально разработан в 2002 году.

Особенности диеты TLC

Диетический компонент требует:

25-35% ежедневных калорий от общего количества жиров, с:

Менее 7% ежедневных калорий приходится на насыщенные жиры

До 10% от общего количества калорий приходится на полиненасыщенные жиры

До 20% от общего количества калорий приходится на мононенасыщенные жиры

50-60% от общего количества калорий приходится на углеводы с:

от 20 до 30 граммов пищевых волокон в день

Примерно 15% от общего количества калорий приходится на белок

Менее 200 миллиграммов холестерина в день

Дополнительные варианты снижения уровня холестерина ЛПНП включают потребление двух граммов растительных станолов или стеролов в день или от 10 до 25 граммов растворимой клетчатки в день

Калорий достаточно только для достижения или поддержания здорового веса

TLC также рекомендует уделять не менее 30 минут физической активности умеренной интенсивности, такой как быстрая ходьба, в большинстве, а предпочтительно во все дни недели.

Поскольку TLC рекомендует употреблять от 20 до 30 граммов клетчатки в день, рекомендуется употреблять цельные продукты, такие как овощи, фрукты, бобовые, орехи и цельные злаки.

Это также соответствует ограничению холестерина в 200 миллиграммов в день, поскольку диетический холестерин не содержится в продуктах растительного происхождения.

А содержание до 20% калорий за счет мононенасыщенных жиров делает TLC с авокадо и оливковым маслом первого отжима безвредным для здоровья, придавая ему некоторое соответствие с популярной средиземноморской диетой.

Преимущества

Программа TLC, опубликованная Национальными институтами здравоохранения, направлена на то, чтобы вы могли контролировать риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведя здоровый образ жизни. Разработанная как способ контроля уровня холестерина, программа TLC также может помочь вам сбросить вес и снизить риск других хронических заболеваний.

Недостатки

Есть и несколько минусов. Высокий процент калорий за счет углеводов и скромное количество белка могут быть для некоторых немного неуместны. Менее активным людям или людям с более низкими энергетическими потребностями, включая пожилых людей, часто рекомендуют ограничивать потребление углеводов до 40% калорий. А активным людям часто требуется более высокое потребление белка, в зависимости от их режима тренировок и целей.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

