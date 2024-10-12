Как 12 недельная программа похудения может изменить вашу жизнь и здоровье

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Диета клиники Майо представляет собой 12-недельную программу, которая акцентирует внимание на употреблении в неограниченных количествах овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров, при этом ограничивая потребление добавленного сахара.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

План включает в себя два этапа:

Первая под названием "Сбрось это!" рекламирует потерю веса от шести до 10 фунтов за две недели, уделяя особое внимание привычкам образа жизни, которые связаны с лишним весом.

Через две недели начинается следующий этап "Живи этим!", посвященный тому, как правильно и сбалансированно расходовать свои калории — хотя это и не то, что вам нужно считать.

Диета подчеркивает долгосрочный подход к поддержанию образа жизни.

Преимущества

Диета клиники Майо была разработана академическим медицинским центром в США, специализирующимся на комплексном здравоохранении, образовании и исследованиях. План питания основан на проверенных научных данных и действительно здоровых привычках. На веб-сайте клиники Майо представлены образцы блюд, основанные на различных стилях питания, включая вегетарианскую, здоровую кето- и средиземноморскую диеты.

Недостатки

Некоторым людям может не понравиться тот факт, что диета включает в себя платную подписку на программу. В пакет входят планы питания, рецепты, отслеживание продуктов питания, виртуальные групповые видеосессии, доступ к частной группе, тренировки дома, психологический тест для оценки диетического мышления и рекомендации по изменению поведения, питанию, сну, управлению стрессом и постановке целей.

Уточнения

Кли́ника Ме́йо (Mayo Clinic) — некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.

