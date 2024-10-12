Как 12 недельная программа похудения может изменить вашу жизнь и здоровье

Диета клиники Майо представляет собой 12-недельную программу, которая акцентирует внимание на употреблении в неограниченных количествах овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров, при этом ограничивая потребление добавленного сахара.
План включает в себя два этапа:
Диета подчеркивает долгосрочный подход к поддержанию образа жизни.
Преимущества
Диета клиники Майо была разработана академическим медицинским центром в США, специализирующимся на комплексном здравоохранении, образовании и исследованиях. План питания основан на проверенных научных данных и действительно здоровых привычках. На веб-сайте клиники Майо представлены образцы блюд, основанные на различных стилях питания, включая вегетарианскую, здоровую кето- и средиземноморскую диеты.
Недостатки
Некоторым людям может не понравиться тот факт, что диета включает в себя платную подписку на программу. В пакет входят планы питания, рецепты, отслеживание продуктов питания, виртуальные групповые видеосессии, доступ к частной группе, тренировки дома, психологический тест для оценки диетического мышления и рекомендации по изменению поведения, питанию, сну, управлению стрессом и постановке целей.
Кли́ника Ме́йо (Mayo Clinic) — некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.
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