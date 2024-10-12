Как правильное питание может предотвратить деменцию и поддержать здоровье

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Основные цели этой диеты включают профилактику деменции и возрастного снижения когнитивных способностей, однако любой желающий может следовать диете MIND для похудения и общего оздоровления.

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MIND расшифровывается как Средиземноморская диета-DASH для лечения нейродегенеративной задержки.

Вместо комплексного плана питания основная рекомендация диеты MIND заключается в увеличении потребления 10 продуктов:

Зеленые листовые овощи — Старайтесь употреблять шесть или более порций в неделю.

Все остальные овощи — Употребляйте по крайней мере одну порцию в день в дополнение к листовой зелени, особенно некрахмалистых овощей.

Орехи — съедайте пять или более порций в неделю.

Ягоды — ешьте их не реже двух раз в неделю.

Фасоль — употребляйте ее не реже четырех раз в неделю.

Оливковое масло — используйте его в качестве основного масла для приготовления пищи.

Цельнозерновые — включайте не менее трех порций в день.

Рыба — ешьте ее не реже одного раза в неделю, особенно жирную рыбу с высоким содержанием омега-3, такую как лосось, сардины, макрель, форель и тунец.

Домашняя птица -ешьте не обжаренную курицу или индейку два раза в неделю или чаще.

Вино — Выпивайте не более одного бокала в день, и запивайте этот бокал красным вином.

В плане также указаны пять продуктов, которых следует избегать, поскольку было доказано, что они ухудшают здоровье мозга:

Сливочное масло и маргарин — ограничьте потребление менее 1 столовой ложки в день.

Придерживайтесь сыра один раз в неделю или реже.

Красное мясо — Употребляйте не более трех порций в неделю.

Жареную пищу — Ограничьте реже одного раза в неделю.

Выпечку и сладости — Употребляйте не чаще четырех раз в неделю.

Преимущества

Хотя MIND является более новой диетой по сравнению со средиземноморской и DASH, уже существует ряд исследований, подтверждающих ее пользу. В одном исследовании 2015 года, опубликованном в журнале "Болезнь Альцгеймера и деменция", было показано, что среди почти 1000 пожилых участников риск развития болезни Альцгеймера у тех, кто наиболее строго придерживался диеты MIND, был на 53% ниже, чем у тех, кто от нее отклон

Кроме того, исследование 2021 года, упомянутое в U. S. News & World Report, показало, что диета MIND может защищать от болезни Паркинсона. Согласно этому исследованию, соблюдение диеты MIND в возрасте около 65 лет связано с отсрочкой начала болезни Паркинсона на 17 лет у женщин и на восемь лет у мужчин.

Недостатки

Однако, когда речь идет о снижении веса, результаты исследования 2020 года, опубликованного в Журнале Nutrition Journal, показали, что соблюдение диеты MIND не оказало значительного влияния на массу тела или размер талии у более чем 6500 участников с ожирением.

Одной из возможных причин недостаточной потери веса и еще одним недостатком диеты MIND является нехватка информации о том, как реализовать ее рекомендации в конкретные планы питания и рецепты. Хотя существуют книги и онлайн-ресурсы, может потребоваться помощь специалиста для адаптации плана к вашим предпочтениям и целям по снижению веса.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

