Как правильное питание может предотвратить деменцию и поддержать здоровье

Основные цели этой диеты включают профилактику деменции и возрастного снижения когнитивных способностей, однако любой желающий может следовать диете MIND для похудения и общего оздоровления.
MIND расшифровывается как Средиземноморская диета-DASH для лечения нейродегенеративной задержки.
Вместо комплексного плана питания основная рекомендация диеты MIND заключается в увеличении потребления 10 продуктов:
В плане также указаны пять продуктов, которых следует избегать, поскольку было доказано, что они ухудшают здоровье мозга:
Выпечку и сладости — Употребляйте не чаще четырех раз в неделю.
Преимущества
Хотя MIND является более новой диетой по сравнению со средиземноморской и DASH, уже существует ряд исследований, подтверждающих ее пользу. В одном исследовании 2015 года, опубликованном в журнале "Болезнь Альцгеймера и деменция", было показано, что среди почти 1000 пожилых участников риск развития болезни Альцгеймера у тех, кто наиболее строго придерживался диеты MIND, был на 53% ниже, чем у тех, кто от нее отклон
Кроме того, исследование 2021 года, упомянутое в U. S. News & World Report, показало, что диета MIND может защищать от болезни Паркинсона. Согласно этому исследованию, соблюдение диеты MIND в возрасте около 65 лет связано с отсрочкой начала болезни Паркинсона на 17 лет у женщин и на восемь лет у мужчин.
Недостатки
Однако, когда речь идет о снижении веса, результаты исследования 2020 года, опубликованного в Журнале Nutrition Journal, показали, что соблюдение диеты MIND не оказало значительного влияния на массу тела или размер талии у более чем 6500 участников с ожирением.
Одной из возможных причин недостаточной потери веса и еще одним недостатком диеты MIND является нехватка информации о том, как реализовать ее рекомендации в конкретные планы питания и рецепты. Хотя существуют книги и онлайн-ресурсы, может потребоваться помощь специалиста для адаптации плана к вашим предпочтениям и целям по снижению веса.
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