Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сосуды под угрозой: как соль, сахар и трансжиры влияют на ваше здоровье
Коррекция лица филлерами: риски и скрытые проблемы
Поддельные специи: как не стать жертвой обмана
Как очистить мягкую мебель и ковёр от шерсти домашних животных: проверенные методы
Среди россиян растёт популярность инвестирования в недвижимость на российском юге
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Манная каша — вред или польза: эксперты о плюсах и минусах
Массовые отловы для мяса. Зеленский готовит наступление после выборов в США

Почему гибкая диета становится все более популярной: преимущества, которые вас удивят

NY Times: растительная диета способствует улучшению метаболизма
1:43
Наука

"Гибкая диета" уже почти два десятилетия остается на слуху, продолжая привлекать внимание кулинарных блогеров и читателей. По данным New York Times, этот термин впервые появился в 2004 году.

NY Times: растительная диета способствует улучшению метаболизма
Фото: Openverse by jonolist, CC BY-SA 2.0

Однако не существует единого способа придерживаться этой диеты: нет универсального руководства, определяющего, как часто следует употреблять продукты животного происхождения или какой состав

Оптимальный способ следовать гибкому плану питания — увеличить потребление цельных растительных продуктов и свести к минимуму количество сильно переработанных продуктов, даже если они полностью растительного происхождения.

Например, вместо веганского чизбургера с картофелем фри лучше выбрать блюда из цельных злаков, приготовленные с листовыми овощами, киноа, чечевицей и тахини.

При таком рационе, в котором основное место занимают разнообразные цельные растительные продукты и растительные белки, вы можете время от времени позволять себе продукты животного происхождения, которые принесут дополнительные питательные вещества

Преимущества 

С момента появления термина гибкой диеты множество исследований подтвердило ее преимущества.

Эксперты отмечают что переход на преимущественно растительную диету способствует снижению массы тела и частоты хронических заболеваний, а также улучшению показателей метаболического здоровья, кровяного давления и снижению риска развития диаб

Недостатки

Хотя гибкость диеты можно считать преимуществом, существует необходимость в более чётком определении и классификации различных подходов для тех, кто ищет ясности. 

 

Уточнения

 
The New York Times, традиционная транскрипция — «Нью-Йорк таймс» (в переводе с англ. — «Нью-Йоркские времена») — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Садоводство, цветоводство
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов Аудио 
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Советы
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука
Последние материалы
Коррекция лица филлерами: риски и скрытые проблемы
Поддельные специи: как не стать жертвой обмана
Как очистить мягкую мебель и ковёр от шерсти домашних животных: проверенные методы
Среди россиян растёт популярность инвестирования в недвижимость на российском юге
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Манная каша — вред или польза: эксперты о плюсах и минусах
Массовые отловы для мяса. Зеленский готовит наступление после выборов в США
Советы по интерьеру: выбор оттенков для комнаты с высокими потолками
Сравнение цен: Haval H5 в Казахстане и России — где выгоднее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.