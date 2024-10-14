Почему гибкая диета становится все более популярной: преимущества, которые вас удивят

"Гибкая диета" уже почти два десятилетия остается на слуху, продолжая привлекать внимание кулинарных блогеров и читателей. По данным New York Times, этот термин впервые появился в 2004 году.
Однако не существует единого способа придерживаться этой диеты: нет универсального руководства, определяющего, как часто следует употреблять продукты животного происхождения или какой состав
Оптимальный способ следовать гибкому плану питания — увеличить потребление цельных растительных продуктов и свести к минимуму количество сильно переработанных продуктов, даже если они полностью растительного происхождения.
Например, вместо веганского чизбургера с картофелем фри лучше выбрать блюда из цельных злаков, приготовленные с листовыми овощами, киноа, чечевицей и тахини.
При таком рационе, в котором основное место занимают разнообразные цельные растительные продукты и растительные белки, вы можете время от времени позволять себе продукты животного происхождения, которые принесут дополнительные питательные вещества
Преимущества
С момента появления термина гибкой диеты множество исследований подтвердило ее преимущества.
Эксперты отмечают что переход на преимущественно растительную диету способствует снижению массы тела и частоты хронических заболеваний, а также улучшению показателей метаболического здоровья, кровяного давления и снижению риска развития диаб
Недостатки
Хотя гибкость диеты можно считать преимуществом, существует необходимость в более чётком определении и классификации различных подходов для тех, кто ищет ясности.
The New
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