Почему гибкая диета становится все более популярной: преимущества, которые вас удивят

NY Times: растительная диета способствует улучшению метаболизма

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

"Гибкая диета" уже почти два десятилетия остается на слуху, продолжая привлекать внимание кулинарных блогеров и читателей. По данным New York Times, этот термин впервые появился в 2004 году.

Фото: Openverse by jonolist, CC BY-SA 2.0

Однако не существует единого способа придерживаться этой диеты: нет универсального руководства, определяющего, как часто следует употреблять продукты животного происхождения или какой состав

Оптимальный способ следовать гибкому плану питания — увеличить потребление цельных растительных продуктов и свести к минимуму количество сильно переработанных продуктов, даже если они полностью растительного происхождения.

Например, вместо веганского чизбургера с картофелем фри лучше выбрать блюда из цельных злаков, приготовленные с листовыми овощами, киноа, чечевицей и тахини.

При таком рационе, в котором основное место занимают разнообразные цельные растительные продукты и растительные белки, вы можете время от времени позволять себе продукты животного происхождения, которые принесут дополнительные питательные вещества

Преимущества

С момента появления термина гибкой диеты множество исследований подтвердило ее преимущества.

Эксперты отмечают что переход на преимущественно растительную диету способствует снижению массы тела и частоты хронических заболеваний, а также улучшению показателей метаболического здоровья, кровяного давления и снижению риска развития диаб

Недостатки

Хотя гибкость диеты можно считать преимуществом, существует необходимость в более чётком определении и классификации различных подходов для тех, кто ищет ясности.

Уточнения



The New York Times, традиционная транскрипция — «Нью-Йорк таймс» (в переводе с англ. — «Нью-Йоркские времена») — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.

