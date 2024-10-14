Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Калининграда до Зеленоградска: лучшие города для посещения в Калининградской области
Как продлить жизнь любимым вещам: советы по уходу
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Недосыпание: как оно разрушает здоровье и настроение
Хотите, чтобы ваша кошка прожила долгую жизнь? Тогда не покупайте ей этого
Влияние окружающей среды на здоровье волос: как защитить
Экономист назвал два самых выгодных способа вложения денег для частных инвесторов
Сливочный суп с грибами: то, что нужно, чтобы согреться в прохладный осенний день
Корневые проблемы и аварийные ветки: 4 дерева, которые лучше держать подальше от дома

Как правильно питаться по системе DASH: простые советы для каждого

2:16
Наука

Диета DASH заимствует элементы средиземноморской диеты, но представляет собой очень специфический режим питания. По данным Национальных институтов здравоохранения (NIH), план питания DASH предлагает четко определенные порции из различных групп продуктов, адаптированных к ежедневным потребностям в калориях. Например, для 1600-калорийной диеты DASH, что является типичным уровнем калорий для женщин старше 40 лет, предусмотрены следующие рекомендации:

Как правильно питаться по системе DASH: простые советы для каждого
Фото: flickr.com by Рэйчел Хэтэуэй, CC BY 2.0
  • 6 порций зерновых в день, преимущественно цельнозерновых
  • 3-4 порции овощей в день
  • 4 порции фруктов в день
  • 2-3 порции нежирных молочных продуктов в день
  • 90-110 граммов или меньше нежирного мяса, птицы или рыбы в день
  • 3-4 порции орехов, семян и бобовых в неделю
  • 2 порции жиров и масел в день
  • 3 или менее порций сладостей в неделю


Максимум 2300 миллиграммов натрия в день
Хотя слово "диета" может подразумевать временный подход к питанию, DASH на самом деле предназначена для длительного применения. Этот план питания следует рассматривать как часть образа жизни, который включает также ограничение употребления алкоголя, управление стрессом, физическую активность, отказ от курения и достаточный сон.

Преимущества

Помимо своей эффективности в снижении кровяного давления, диета DASH способствует снижению веса, поддержанию здоровья сердца и снижению риска развития диабета 2 типа и инсульта. DASH существует уже более двух десятилетий и представляет собой достаточно простой подход. Хотя процесс похудения может быть медленным, результаты устойчивы в долгосрочной перспективе.

Недостатки

Одним из недостатков является отсутствие четких альтернатив животному белку для тех, кто ищет растительную диету. Кроме того, в ней не хватает полезных жиров. Поскольку диета DASH имеет специфические рекомендации, людям, желающим адаптировать ее под свои предпочтения, стоит обратиться к диетологу для разработки индивидуального плана.

Уточнения

Растительное питание — это рацион, состоящий в основном из растительных продуктов: овощей, зерновых, орехов и семян, бобовых и фруктов. Потребление продуктов животного происхождения ограничивается или полностью запрещено.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Еда и рецепты
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов Аудио 
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Как засолить сало в банке: получается ароматно и вкусно
Последние материалы
Как правильно питаться по системе DASH: простые советы для каждого
Хотите, чтобы ваша кошка прожила долгую жизнь? Тогда не покупайте ей этого
Влияние окружающей среды на здоровье волос: как защитить
Экономист назвал два самых выгодных способа вложения денег для частных инвесторов
Сливочный суп с грибами: то, что нужно, чтобы согреться в прохладный осенний день
Корневые проблемы и аварийные ветки: 4 дерева, которые лучше держать подальше от дома
Новичкам на заметку: 6 советов, как правильно выбрать первый автомобиль
От весны до осени: 5 однолетников, которые стоит посадить в октябре
Археологи нашли уникальную христианскую церковь IV века в Армении
Учёные из Бельгии объяснили, как постоянное ношение фитнес-браслетов может ухудшить психическое состояние
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.