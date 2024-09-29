LiquidPiston Разрабатывает компактный генератор для ВС США

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания LiquidPiston тестирует новый прототип компактного генератора мощностью 10 кВт, разработанный для армии США. Этот генератор весит 95 кг и занимает объем 0,25 кубических метров, что составляет всего четверть от размеров моделей, используемых в вооруженных силах сегодня.

Фото: commons.wikimedia.org by Tech. Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force, PDM

Благодаря таким характеристикам его гораздо проще транспортировать и хранить, не требуя помощи грузовиков и вилочных погрузчиков.

Основой генератора является инновационный двигатель XTS-210, способный работать на различных видах топлива, включая авиационный керосин, дизельное топливо, пропан и даже водород. Двигатель по своей конструкции напоминает роторно-поршневой ДВС, предложенный немецким инженером Ванкелем в конце 1950-х годов.

Однако, в отличие от своего прототипа, двигатель XTS-210 выполнен "наизнанку", что обеспечивает ему уникальную удельную мощность до 1,5 л. с. на 0,45 кг. Разработкой двигателя XTS-210 занимается стартап из Коннектикута Power Systems.

Двухтактный двигатель размером с баскетбольный мяч и весом 19 кг размещается внутри генератора, выдавая мощность 25 л. с., что в пять раз больше, чем у дизельного двигателя аналогичного размера. Двигатель состоит всего из двух частей — треугольного ротора и вала в трехлопастном корпусе. Круглая камера сгорания обеспечивает высокую степень сжатия и возможность непосредственного впрыска топлива.

Компактные размеры и небольшой вес генератора LiquidPiston позволят использовать его в интересах армии для питания артиллерийских установок и другого оборудования в полевых условиях.

Уточнения

Электри́ческий генера́тор — устройство, в котором неэлектрические виды энергии (механическая, химическая, тепловая и т.д.) преобразуются в электрическую энергию.

