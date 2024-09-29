Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные причины, по которым нужно убирать упавшие яблоки
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
WADA опровергла статью NYT о потере данных о допинг-тестах перед Играми
Почему прогулки на улице опасны для кошек
Психотерапевт: в осенний период важно заниматься тем, что вас радует
Трихолог рассказала, как остановить осеннее выпадение волос
Путешественница из Германии переехала на австралийский остров Тыквы, чтобы работать 24 часа в неделю
Финансовый стресс: как справиться с тревогой, связанной с деньгами
В ГАИ объяснили, почему водителям нужно бояться новых шарообразных камер

The Ocean Cleanup запустила проект по очистке Тихого океана

1:59
Наука

Компания The Ocean Cleanup представила амбициозный проект по полной очистке Тихого океана от Большого мусорного пятна. При текущих технологиях и организации процесса на это потребуется 10 лет и около 7,5 миллиардов долларов.

The Ocean Cleanup запустила проект по очистке Тихого океана
Фото: unsplash.com by Eric Garcia, PDM

Однако, если проект найдет спонсоров, есть возможность оптимизировать работу и завершить её за 5 лет и 4 миллиарда долларов.

На данный момент размер тихоокеанского мусорного пятна оценивается в 1,6 миллиона квадратных километров и около 80 тысяч тонн. Эти данные постоянно меняются, так как мусор разносится волнами, и форма пятна нестабильна. Кроме того, под воздействием ультрафиолета и волн пластик распадается на микропластик, что значительно увеличивает масштабы загрязнения.

The Ocean Cleanup сообщила, что им уже удалось собрать 454 тысячи килограммов мусора из этого пятна и более 12 миллионов килограммов из водных систем по всему миру. Пятно в Тихом океане не является приоритетом, так как проще найти финансирование для других мест, где местные жители или бизнес заинтересованы в ликвидации локального мусора.

Для сбора мусора используется сеть длиной 2,2 километра и глубиной 4 метра, которую тянут два буксира. Проект применяет искусственный интеллект для анализа данных мониторинга океана, чтобы определить места наибольшего скопления пластика. Мусор сортируют прямо в море, а затем отправляют на переработку. Это может стать эффективной рекламой для крупного бизнеса, демонстрируя его заботу о состоянии окружающей среды. Например, компания Kia уже поставила первую партию переработанного океанского пластика для изготовления автомобильных деталей.

Уточнения

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле. Расположен между материками Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой на востоке, Антарктидой на юге.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Последние материалы
WADA опровергла статью NYT о потере данных о допинг-тестах перед Играми
Почему прогулки на улице опасны для кошек
Психотерапевт: в осенний период важно заниматься тем, что вас радует
Трихолог рассказала, как остановить осеннее выпадение волос
The Ocean Cleanup запустила проект по очистке Тихого океана
Путешественница из Германии переехала на австралийский остров Тыквы, чтобы работать 24 часа в неделю
Финансовый стресс: как справиться с тревогой, связанной с деньгами
В ГАИ объяснили, почему водителям нужно бояться новых шарообразных камер
Стрессовое акне: как справиться с неприятными высыпаниями
Джеймс Кэмерон присоединился к Stability AI для ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.