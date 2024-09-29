The Ocean Cleanup запустила проект по очистке Тихого океана

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания The Ocean Cleanup представила амбициозный проект по полной очистке Тихого океана от Большого мусорного пятна. При текущих технологиях и организации процесса на это потребуется 10 лет и около 7,5 миллиардов долларов.

Фото: unsplash.com by Eric Garcia, PDM

Однако, если проект найдет спонсоров, есть возможность оптимизировать работу и завершить её за 5 лет и 4 миллиарда долларов.

На данный момент размер тихоокеанского мусорного пятна оценивается в 1,6 миллиона квадратных километров и около 80 тысяч тонн. Эти данные постоянно меняются, так как мусор разносится волнами, и форма пятна нестабильна. Кроме того, под воздействием ультрафиолета и волн пластик распадается на микропластик, что значительно увеличивает масштабы загрязнения.

The Ocean Cleanup сообщила, что им уже удалось собрать 454 тысячи килограммов мусора из этого пятна и более 12 миллионов килограммов из водных систем по всему миру. Пятно в Тихом океане не является приоритетом, так как проще найти финансирование для других мест, где местные жители или бизнес заинтересованы в ликвидации локального мусора.

Для сбора мусора используется сеть длиной 2,2 километра и глубиной 4 метра, которую тянут два буксира. Проект применяет искусственный интеллект для анализа данных мониторинга океана, чтобы определить места наибольшего скопления пластика. Мусор сортируют прямо в море, а затем отправляют на переработку. Это может стать эффективной рекламой для крупного бизнеса, демонстрируя его заботу о состоянии окружающей среды. Например, компания Kia уже поставила первую партию переработанного океанского пластика для изготовления автомобильных деталей.

Уточнения

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле. Расположен между материками Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой на востоке, Антарктидой на юге.

