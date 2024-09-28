Джеймс Кэмерон присоединился к Stability AI для ИИ

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Stability AI объявила о приеме на работу знаменитого режиссера Джеймса Кэмерона, который вошел в состав совета директоров. Ирония судьбы: автор фильмов о смертоносных киборгах под управлением ИИ, стремящихся уничтожить человечество, теперь будет заниматься развитием технологий искусственного интеллекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Кэмерон отметил, что он стоял у истоков цифровой графики и виртуальных спецэффектов в кино более тридцати лет назад и всю свою карьеру совершенствовал мастерство их применения. Теперь пришло время освоить новое направление — генеративный ИИ, чтобы предоставить художникам и другим творческим людям инновационный инструмент. По его мнению, ИИ должен открыть новые возможности для рассказывания историй, которые ранее казались невозможными.

Однако инициативы Кэмерона не встретили одобрения среди его коллег из Голливуда. В Калифорнии недавно началось формирование специального законодательства, направленного на защиту актеров от конкуренции со стороны ИИ. Первые два закона уже приняты, и актеры стремятся сохранить права на свою внешность и голос в кадре, что стало предметом жарких дискуссий.

Приход Кэмерона в Stability AI совпал с возрождением компании, которая в последние годы испытывала финансовые трудности. В первом квартале текущего года компания заработала всего 5 миллионов долларов при убытках в 30 миллионов долларов.

В июне в компании сменился генеральный директор — новым руководителем стал Прем Аккараджа, бывший сотрудник крупной студии по визуальным эффектам Weta Digital. Stability AI удалось привлечь инвестиции в размере 80 миллионов долларов, а участие Кэмерона должно дать ей дополнительный стимул для реализации новых проектов в кино.

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954 года, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.



Игровой искусственный интеллект (англ. Game artificial intelligence) — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

