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Россия может сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам

1:18
Наука

В Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" предложили передавать другим странам в формате лизинга небольшие плавучие АЭС, в частности, новейшие АТСТ типа "Елена-АМ".

Россия может сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

Михаил Ковальчук, руководитель "Курчатовского института", отметил, что разработка и создание компактных плавучих АЭС является важной задачей для нашей страны. Это позволяет предложить на рынке интересные услуги, такие как лизинг АТСТ типа "Елена-АМ".

АТСТ типа "Елена-АМ", над которой активно работают в "Курчатовском институте" в интересах "Росатома", будут генерировать и подавать электричество и тепло для обеспечения труднодоступных и удаленных регионов. Например, эти станции планируется использовать для дальнейшего освоения северных районов Сибири и обеспечения арктических территорий.

Первая АЭС этого типа должна начать работу не позднее 2032 года. Она не будет требовать внешнего электропитания и будет выдавать номинальную тепловую мощность около 7 МВт, при электрической мощности около 200 кВт. Одна загрузка топливом обеспечит до 40 лет непрерывной эксплуатации.

Уточнения

Плавучая АЭС — плавучая атомная электростанция (ПАЭС), в том числе плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). Все существующие и строящиеся ПАЭС являются атомными станциями малой мощности (АСММ).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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