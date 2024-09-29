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Ученые Уппсальского Университета используют тетрис для борьбы с ПТСР

1:51
Наука

Ученые из Уппсальского университета представили результаты исследований, посвященных использованию игры Тетрис для борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Ученые Уппсальского Университета используют тетрис для борьбы с ПТСР
Фото: wikipediа by Sammlung der Medien und Wissenschaft, CC BY 4.0

Исследование, инициированное профессором Эмили Холмс 15 лет назад, достигло значительных успехов во время пандемии. Последний эксперимент показал, что у пациентов в подопытной группе количество приступов негативных воспоминаний снизилось в 15 раз.

По мнению Холмс, этот эффект связан с особенностями работы визуальной памяти, которая имеет ограниченный объем. Визуальная память связана с основными отделами памяти, но может функционировать независимо. Это проявляется, когда нужно сосредоточить внимание на движущихся или изменяющихся объектах, таких как падающие детали в Тетрисе.

У людей с ПТСР травматичные воспоминания периодически "прорываются" на поверхность и заполняют визуальную память, заставляя их заново переживать негативные события, как будто это происходит наяву. Однако, если человек занят игрой, ресурсов памяти не хватает на все задачи, и в мозге возникает конкуренция за них. В результате, даже если воспоминания появляются, они теряют свою яркость и эмоциональную насыщенность, становясь менее болезненными или вовсе незаметными.

Успех с Тетрисом вдохновил профессора Холмс на разработку метода, который она называет "когнитивной вакцинацией". Этот метод похож на прививку, но направлен на психические расстройства. Цель "когнитивной вакцинации" — подавить ранние симптомы ПТСР или предотвратить их появление, подготовив мозг и психику человека к эффективной борьбе с этим синдромом.

Уточнения

Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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