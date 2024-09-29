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Китайские археологи откопали самый древний в мире сыр

1:15
Наука

Ученые из Академии наук Китая сделали уникальное открытие в древних погребениях, расположенных рядом с мумиями в бассейне реки Тарим. При детальном исследовании странных комочков выяснилось, что это древнейший в мире сыр, возраст которого составляет 3600 лет.

Китайские археологи откопали самый древний в мире сыр
Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

Особенность находки заключается в том, что это кефирный сыр.

Автор исследования, Цяомей Фу, считает, что изучение этого артефакта поможет глубже понять рацион древних жителей Китая. При производстве кефирного сыра используются две группы бактерий: одна происходит из России, а другая — из Тибета. Анализ показал, что бактерии, найденные в сыре, относящемся к бронзовому веку, принадлежат тибетской ветви. Это опровергает утверждение о том, что родиной мягких сыров является Северный Кавказ.

Цяомей Фу подчеркивает, что данное исследование не имеет аналогов. Оно позволит оценить эволюцию бактерий за последние три тысячиелетия. Ученые надеются выяснить, почему сыр был погребен вместе с мумиями, и планируют использовать анализ ДНК для разгадки этой тайны.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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