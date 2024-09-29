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Space Perspective успешно иестирует стратокапсулу для полетов на нраницу космоса

2:04
Наука

Компания Space Perspective опубликовала отчет об успешном тестовом полете своей стратокапсулы Neptune-Excelsior. Капсула поднялась на высоту около 30 километров, где были проверены различные системы.

Space Perspective успешно иестирует стратокапсулу для полетов на нраницу космоса
Фото: freepik.com is licensed under public domain

После этого капсула благополучно спустилась и приземлилась на воду. Это достижение открывает путь к пилотируемым полетам на границу космоса, а с 2025 года начнутся первые коммерческие путешествия.

Основная идея стартапа заключается в том, что большинству людей не обязательно лететь непосредственно в космос и испытывать негативные эффекты невесомости. Для этого требуется специальная и дорогостоящая подготовка, которая может отпугнуть обычных туристов. Для получения незабываемых впечатлений достаточно подняться на высоту более 30 километров, где 99% атмосферы останется снизу, а вокруг раскроется "космический пейзаж" с чернотой вселенной, мерцанием звезд и очевидной шарообразной формой Земли.

Space Perspective сообщила о завершении строительства морской платформы Voyager, с которой будут осуществляться запуски капсул. Для этого был специально разработан четырехроликовый механизм для подъема воздушного шара с палубы. В ходе полета были протестированы различные режимы подъема и спуска шара, а также система терморегулирования капсулы при перепадах высот. Neptune-Excelsior использует специальное программное обеспечение и систему связи, разработанные специально для этого проекта.

Тестовый полет состоялся 15 сентября, запуск был произведен с побережья Сент-Питерсберга, штат Флорида, а капсула вернулась в район старта. Полет длился 6 часов: 2 часа на подъем, 2 часа на спуск и 2 часа на пребывание на границе с космосом. Стоимость билета на будущие полеты для туристов оценивается в 125 тысяч долларов.

Уточнения

Линия Ка́рмана — высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом и является верхней границей государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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