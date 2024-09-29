Россия рассматривает вариант экспорта отечественных самолетов

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

С 2027 по 2028 годы Минпромторг планирует разработать программу мероприятий, направленную на вывод отечественных самолетов на мировой рынок. Об этом сообщил Антон Алиханов, руководитель ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, CC BY-SA 3.0

Алиханов отметил, что, учитывая производственные возможности российских авиастроительных предприятий и прогнозируемый спрос на воздушные суда в России в период с 2030 по 2035 год, внутренний спрос будет ниже возможностей отечественной авиапромышленности.

В связи с этим в 2028 году Минпромторгу предстоит подготовить для российских властей ряд значимых предложений по выходу авиапроизводителей на международный рынок. В частности, необходимо рассмотреть вопросы создания центров сертификации, аккредитованных зарубежными регуляторами, а также баз для обслуживания российских самолетов за рубежом.

Наиболее перспективным для экспорта российским самолетом считается среднемагистральный лайнер МС-21, который, как ожидается, будет запущен в серийное производство в 2025 году. Алиханов считает, что ежегодно на глобальном рынке требуется несколько тысяч воздушных судов такого класса