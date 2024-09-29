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Россия рассматривает вариант экспорта отечественных самолетов

1:20
Наука

С 2027 по 2028 годы Минпромторг планирует разработать программу мероприятий, направленную на вывод отечественных самолетов на мировой рынок. Об этом сообщил Антон Алиханов, руководитель ведомства.

Россия рассматривает вариант экспорта отечественных самолетов
Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, CC BY-SA 3.0

Алиханов отметил, что, учитывая производственные возможности российских авиастроительных предприятий и прогнозируемый спрос на воздушные суда в России в период с 2030 по 2035 год, внутренний спрос будет ниже возможностей отечественной авиапромышленности.

В связи с этим в 2028 году Минпромторгу предстоит подготовить для российских властей ряд значимых предложений по выходу авиапроизводителей на международный рынок. В частности, необходимо рассмотреть вопросы создания центров сертификации, аккредитованных зарубежными регуляторами, а также баз для обслуживания российских самолетов за рубежом.

Наиболее перспективным для экспорта российским самолетом считается среднемагистральный лайнер МС-21, который, как ожидается, будет запущен в серийное производство в 2025 году. Алиханов считает, что ежегодно на глобальном рынке требуется несколько тысяч воздушных судов такого класса

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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