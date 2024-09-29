Bandit9 Motors представила футуристичный мотоцикл Odyssey V2

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Компания Bandit9 Motors представила мотоцикл Odyssey V2, который стал воплощением авангардного стиля и космической эстетики. Инженеры компании создали по-настоящему уникальный байк, который уже занял свое место в крупнейших музеях, посвященных мотоциклам и автомобилям.

Фото: commons.wikimedia.org by Spongy101010 is licensed under Commons, the free media repository

Odyssey V2 настолько необычен, что трудно представить, как такие мотоциклы будут разъезжать по улицам. Экстремальная эргономика и минималистичное сиденье могут показаться отсутствующими для некоторых. Внешний вид байка с размерами 220х80х75 сантиметров напоминает пулю благодаря цельнометаллическому корпусу.

Основным материалом для изготовления мотоцикла стал космический алюминиевый сплав 7075, известный своей прочностью и легкостью. Каждый экземпляр собирается и отделывается вручную в течение трех месяцев. В качестве силовой установки используется одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом 125 кубических сантиметров, работающий в сочетании с четырехступенчатой коробкой передач. Этот двигатель позволяет развивать скорость до 110 км/ч и отличается крайне экономичным расходом топлива — всего 1,88 литра на 100 километров пробега.

Подвеска Odyssey V2 включает задний моноамортизатор и переднюю вилку оригинальной конструкции. Приборная панель представлена минималистичным светодиодным индикатором, а выхлопная система выполнена из нержавеющей стали. Компания также планирует выпустить электрическую версию мотоцикла, что, вероятно, станет правильным шагом в условиях современных тенденций.

Уточнения

Футуристы «с презрением отвергали прошлое, традиционную культуру во всех её проявлениях и воспевали будущее — наступающую эпоху индустриализма, техники, высоких скоростей и темпов жизни».

