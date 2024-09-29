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Microsoft восстановит АЭС Три-Майл-Айленд для обслуживания дата-центров

1:59
Наука

АЭС Три-Майл-Айленд в штате Пенсильвания уже 45 лет остается символом крупнейшей техногенной аварии в истории ядерной энергетики США. В 1979 году аварийный реактор был выведен из эксплуатации, а через 40 лет — второй, оставшийся в работе.

Microsoft восстановит АЭС Три-Майл-Айленд для обслуживания дата-центров
Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0

Однако история этой печально известной АЭС получила неожиданное продолжение благодаря интересу IT-гиганта Microsoft. Компания столкнулась с растущими потребностями в энергии для своих дата-центров, особенно для обслуживания систем искусственного интеллекта.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году энергопотребление дата-центров в США достигнет 35 ГВт, что вдвое превышает показатели 2022 года. Компенсировать этот рост за счет существующих и возобновляемых источников энергии невозможно, так как их возможности ограничены, а дата-центры требуют непрерывного и круглосуточного снабжения энергией.

Ядерные электростанции остаются наиболее надежным источником энергии. Поэтому многие ведущие американские компании, такие как Amazon, размещают свои новые дата-центры поблизости от АЭС. В Швеции также рассматривается возможность установки небольших модульных реакторов для удовлетворения потребностей технологических компаний.

Microsoft не осталась в стороне и заключила 20-летнее соглашение с компанией Constellation Energy, владельцем АЭС Три-Майл-Айленд. В рамках этого соглашения предполагается перезапуск второго энергоблока мощностью 837 МВт, который будет снабжать энергией новые дата-центры компании. Однако перед этим потребуется заменить турбину, генератор, главный силовой трансформатор, системы охлаждения и управления.

Уточнения

АЭС Три-Майл-Айленд (англ. Three Mile Island Nuclear Station) — остановленная атомная электростанция, расположенная на одноименном острове реки Саскуэханна в 16 километрах ниже по течению от Гаррисберга, столицы штата Пенсильвания, США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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